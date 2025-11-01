Liber de contract după ce s-a despărțit de naționala U21 a României, alături de care a participat la Campionatul European din vară, Daniel Pancu a semnat cu CFR Cluj. Fostul atacant a preferat să urmărească din tribune meciul de vineri împotriva lui Dinamo, pierdut dramatic de ardeleni, 1-2.

Gigi Becali: "Pancu e extraordinar în teorie, dar trebuie să demonstreze. Charalambous le dă clasă la toți"



Becali se declară un admirator al lui Pancu în ceea ce privește modul în care legenda Rapidului vorbește despre fotbal. Totuși, patronul lui FCSB spune că marele dezavantaj al noului antrenor de la CFR este reprezentat de lipsa trofeelor.



Ulterior, omul de afaceri a dat exemplul Elias Charalambous, antrenorul său de la FCSB, pe care îl consideră cel mai bun din România la ora actuală.



"Pancu la CFR? Nu a demonstrat încă, dar din ce vorbește el despre fotbal, eu cred că știe foarte mult fotbal. E tobă de fotbal, eu așa cred. Problema lui e că nu demonstrează. Iar atunci când nu demonstrezi, ai o problemă de comunicare, însă mie îmi place foarte mult Pancu în ceea ce privește cunoștințele de fotbal. În teorie cunoaște extraordinar.



La fotbal nu e cu ce vorbești la televizor. La fotbal trebuie să arăți. Ce scrie pe carnetul tău, ce ai câștigat, ce ai făcut tu? Pancu nu are ce să arate. Uite, Dan Petrescu arată, Charalambous arată. Charalambous le dă clasă la toți. E cel mai bun antrenor din fotbalul românesc la momentul ăsta", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

