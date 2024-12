Octavian Stoica 'Geolgău' a comentat întoarcerea în România a fostului campion mondial, Leonard Doroftei.

Experiența lui Leonard Doroftei în Canada

„Să faci școală de antrenori, din postura de campion mondial, în Canada... când s-a ridicat în picioare și le-a spus cine e, l-au întrebat ce caută acolo?

Au început copiii de acolo să cadă pe jos, îl percepeau ca pe un zeu. N-ai ce să cauți, după ce ai fost campionul lumii, în școala de antrenori alături de boxeri care n-au câștigat nimic,” a spus Octavian Stoica, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Octavian Stoica spune că Leonard Doroftei e „împăcat” cu decizia întoarcerii în România

„Sunt foarte bun prieten cu el. Am avut și acel meci cu el. A venit la botezul copilului. Am ținut legătura ca și cum am fi o familie.

M-a sunat într-o zi, a venit la mine să se antreneze. Eu i-am spus, înainte să vină, că sala mea e și sala lui.

Dar și-a făcut sala lui și nu are ce să nu meargă. Copiii au ce să învețe de la el,” a adăugat