Vieira a plecat de la Genoa după aproape un an de mandat, iar la partida de Serie A cu Sassuolo, de luni, vor sta pe bancă interimarul Domenico Criscito (38 de ani), ajutat de Roberto Murgita (56 de ani).

Răsturnare de situație la Genoa. Abia confirmat de Dan Șucu, Patrick Vieira a fost dat afară



Plecarea lui Vieira este descrisă de presa italiană drept una "peste noapte", având în vedere că Genoa, inclusiv prin vocea acționarul majoritar Dan Șucu, își exprimase susținerea față de antrenorul francez.



"Vieira a fost dat afară de Genoa după ce Dan Șucu, luni, în urma ședinței acționarilor, a spus că are mare încredere în antrenor și că nu există un plan B sau C.



După eșecul cu Cremonese, s-a scris că poziția lui Vieira este în pericol, însă francezul a fost reconfirmat în funcție în urma sosirii noului director sportiv Diego Lopez. A urmat o răsturnare dramatică de situație, iar situația s-a schimbat din nou", a scris Tuttomercatoweb despre ultimele evenimente de la ultima clasată din Serie A.

Patrick Vieira (49 de ani) a preluat Genoa în noiembrie 2024, a avut rezultate satisfăcătoare și a încheiat pe locul 13, departe de zona retrogradării.

Clubul condus de Dan Șucu este așteptat ca după meciul cu Sassuolo să stabilească un antrenor principal, care va avea misiunea de a scoate echipa din zona roșie a clasamentului.

Pe listă celor de la Genoa s-ar afla acum Paolo Vanoli, Daniele De Rossi și Roberto D'Aversa, toți liberi de contract.

