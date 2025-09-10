Octavian Stoica "Geolgău", fost campion al României, organizează duminică, de la ora 16:00, pe terenul de fotbal sintetic din fabrica Antilopa (Pantelimon), Centura GBP - Memorialul Rudel Obreja 2025.



Obreja, fost președinte al Federației Române de Box și naș al lui Stoica, s-a stins din viață pe 12 martie 2023. În carieră, Obreja a participat la Jocurile Olimpice din 1984 și a fost medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din Moscova, 1989, la categoria semimijlocie. La CM de la Moscova, în lotul României, a fost și Octavian Stoica 'Geolgău'.

Octavian Stoica 'Geolgău": "Va fi prezent și un boxer cubanez"



Pentru a cinsti memoria lui Obreja și pentru a face un excelent PR nobilei arte, Octavian Stoica a pus pe roate un memorial la care vor fi prezente mai multe cluburi importante din România. "Va fi un spectacol în ring, vom avea pugiliști foarte valoroși, va fi prezent și un boxer cubanez", a declarant Octavian Stoica, pentru Sport.ro.

Pugilistul cubanez Jorge Luis Mayeta se bate cu sportivul de la Steaua, Andrei Floarea



Stoica a fondat în urmă cu mulți ani Academia GBP, în Pantelimon, la fabrica Antilopa, unde micii pugiliști descoperă secretele sportului lui Leonard Doroftei sau Feri Vaștag, mari campioni ai României.



Multiplu campion național la amatori și câștigător al Centurii de Aur, bucureșteanul care a copilărit în Dudești a boxat la profesioniști timp de 10 ani, din 1996 până în 2006, timp în care a întâlnit și patru campioni mondiali, printre care celebrul Markus Beyer, 35 de victorii, trei eșecuri, o remiză. Din cartea adversarilor lui 'Geolgău' nu lipsește nici meciul cu Jean Paul Mendy, fostul adversar al lui Lucian Bute, de la gala de la Romexpo (București). Pe francez, Stoica îl consideră drept cel mai 'murdar' oponent din cauza stilului său lipsit total de fair-play, sportiv care apela în ring la trucuri ieftine și lovituri nepermise.



"A boxat urât la Paris. În a treia repriză mi-a dat cu cotul, mi-a strâmbat nasul. La profi nu te oprește până nu ești KO. În a cincea mi-a mutat nasul în partea cealaltă. În a șasea mi-a dat cu capul în nas, eram plin de sânge, am avut o perdea de sânge, eram groggy, nu KO. Antrenorul meu a sărit în ring, n-a mai rezistat și a întrerupt meciul. Am luat 1.200 de dolari bursă, am dat 1.500 pe operație. Șmecherie boxul profesionist. Am fost operat pe viu la nas. Îți bate doctorul cu ciocanul în nas", a rememorat Octavian Stoica, la Poveștile Sport.ro, anul trecut

Octavian Stoica 'Geolgău', rol multiplu la academia sa de la Antilopa



A visat de mic să devină boxer, a cochetat cu fotbalul însă ringul l-a atras mai mult. Nu-i rezista nimeni în copilărie pe străzile din Dudești, iar frații Dumitrescu îi erau și amici, și adversari. Și, cum boxul i-a dat în viață totul, Octavian Stoica 'Geolgău' trudește în prezent zi de zi și pentru a-i învăța pe cei mici și box, și cum să-și facă un drum în viață. La București, fostul pugilist a pus pe picioare o școală de box în care a devenit și antrenor, și tată. Și maseur, și șofer. Și om care face curățenie, dar și psiholog și fizioterapeut pentru copii.

