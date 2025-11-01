Antrenorul echipei Arsenal Londra, Mikel Arteta, a avertizat că "orice este posibil" dacă forurile fotbalistice vor ignora cluburile în contextul îngrijorărilor legate de programul foarte încărcat.



Arsenal o va înfrunta pe Crystal Palace în sferturile de finală ale Cupei Ligii pe 16 decembrie, ceea ce ar face ca formaţia lui Oliver Glasner - care primeşte vizita lui Manchester City în campionat pe 14 decembrie şi apoi a lui KuPS în Conference League, pe 18 decembrie - să dispute trei meciuri în doar cinci zile.

Arteta tună și fulgeră: "Avem cea mai bună ligă din lume!" Ce l-a enervat pe antrenorul lui Arsenal





Palace speră să mute meciul de pe Emirates în săptămâna următoare, posibil pe 23 decembrie, opţiunea preferată a lui Arsenal fiind ca meciul din sferturi să rămână pe 16 decembrie. Rodri de la Manchester City a declarat sezonul trecut că jucătorii ar putea intra în grevă pe fondul creşterii numărului de meciuri.

Înaintea meciului din campionat al echipei sale de la Burnley, de sâmbătă - Arsenal având în prezent o serie de şapte meciuri în doar 22 de zile - Arteta a declarat: "Fiecare decizie pe care o luăm în ceea ce priveşte un meci trebuie să se bazeze pe două lucruri principale: bunăstarea jucătorilor şi apoi suporterii, iar restul trebuie să vină foarte, foarte departe de asta. Şi nu ar trebui să uităm niciodată acest principiu."



"Dacă avem acea foaie mare de hârtie cu aceste două principii în faţă înainte de a lua orice decizie, noi toţi din industria noastră, nu vom ajunge acolo. Dacă nu o facem şi pur şi simplu ignorăm asta, atunci orice este posibil", a spus spaniolul.



Arteta a continuat: "Dacă avem grijă de bunăstarea jucătorilor şi a suporterilor noştri, nu vom ajunge niciodată în acel punct (la greve - n. r). Trebuie să închidem fereastra acolo. Nu o putem deschide. Trebuie închisă. Este cea mai preţioasă valoare a noastră. Avem cea mai bună ligă din lume şi nu putem pur şi simplu deschide orice fereastră pentru a o pierde, doar pentru că nu respectăm asta şi uităm din ce suntem făcuţi şi ce face acest joc şi această ligă atât de speciale. Iar dacă respectăm asta, sunt sigur că vom fi foarte bine."



Arsenal a ajuns la opt victorii consecutive după succesul de miercuri, 2-0 cu Brighton în Cupa Ligii, pe Emirates.



Sâmbătă, "tunarii" vor merge la Burnley cu un avans de patru puncte în fruntea clasamentului şi o defensivă neînvinsă în şase meciuri.



Întrebat dacă există sentimentul în tabăra sa că Arsenal este de neoprit în acest moment, Arteta a răspuns: "Nu, pentru că ai mereu acel sentiment de urgenţă şi vezi complicaţiile şi provocările pe care ţi le va aduce următorul adversar, iar noi ştim asta şi, la fiecare trei zile, avem foarte puţin timp să ne antrenăm şi să ne pregătim."



"Este o mare oportunitate pe care o avem în faţă, dar trebuie să rămânem la fel de constanţi şi ştim cât de dificil este. Mâine va fi un meci extrem de dificil pentru noi şi va trebui să atingem din nou acele niveluri de performanţă", a spus tehnicianul.



William Saliba a lipsit de la meciul cu Brighton, dar ar putea fi disponibil pentru cel de la Burnley. Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Martin Odegaard şi Kai Havertz rămân cu toţii indisponibili. Agerpres

