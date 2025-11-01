Narek Grigoryan, care evoluează în prezent pentru Farul, este monitorizat de două formații din Spania, în urma prestațiilor bune în tricoul „marinarilor”.

Cele două echipe ar fi interesate să îl aducă pe jucătorul armean în perioada de transferuri din iarnă.



Narek Grigoryan este dorit în Spania și ar putea prinde transferul carierei



Din informațiile Sport.ro, Levante și Real Valladolid sunt echipele interesate de serviciile fotbalistului de 24 de ani de la Farul.

Real Valladolid vrea să îl aducă pe Grigoryan în această iarnă, după ce s-au convins că stilul său de joc bazat pe combinații rapide și tehnică în regim de viteză îl face pe jucătorul Farului un profil ideal pentru sistemul ofensiv al formației din Secunda Division.

Dacă transferul se va concretiza, aripa dreapta va intra direct în primul 11 al echipei care țintește promovarea în primul eșalon din Spania.