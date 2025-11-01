EXCLUSIV Din Superliga, direct în Spania! Fotbalistul poate obține transferul carierei

Din Superliga, direct în Spania! Fotbalistul poate obține transferul carierei
Unul dintre jucătorii interesanți din Superliga a intrat pe radarul a două formații din Spania.

Narek Grigoryan, care evoluează în prezent pentru Farul, este monitorizat de două formații din Spania, în urma prestațiilor bune în tricoul „marinarilor”.

Cele două echipe ar fi interesate să îl aducă pe jucătorul armean în perioada de transferuri din iarnă.

Narek Grigoryan este dorit în Spania și ar putea prinde transferul carierei

Din informațiile Sport.ro, Levante și Real Valladolid sunt echipele interesate de serviciile fotbalistului de 24 de ani de la Farul.

Real Valladolid vrea să îl aducă pe Grigoryan în această iarnă, după ce s-au convins că stilul său de joc bazat pe combinații rapide și tehnică în regim de viteză îl face pe jucătorul Farului un profil ideal pentru sistemul ofensiv al formației din Secunda Division.

Dacă transferul se va concretiza, aripa dreapta va intra direct în primul 11 al echipei care țintește promovarea în primul eșalon din Spania.

În cazul formației din La Liga, interesul este mai vechi, iar reprezentații lui Levante vor asista la unul sau două meciuri în luna decembrie pentru a luat o hotărâre în privința unui posibil transfer.

Narek Grigoryan are un gol și o pasă decisivă în 11 partide jucate în tricoul echipei lui Gică Hagi.

Mijlocașul armean este cotat la 900.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

