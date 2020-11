Declaratia care il va INFURIA pe Cristiano Ronaldo! Pirlo l-a criticat IN DIRECT dupa meciul cu Ferencvaros! Capello: "A fost putin egoism la faza aia!"

Juventus s-a impus cu 4-1 in meciul cu Ferencvaros din Champions League.

La finalul meciului, antrenorul lui Juventus, Andrea Pirlo a analizat partida impreuna cu Fabio Capello pentru Sky Sport. Pirlo nu sa sfiit sa-l critice pe Cristiano Ronaldo si excesul sau de egoism din terenul de joc.

Desi nu i-a mentionat numele, Pirlo a lasat sa se inteleaga ca nu i-a placut atitudinea lui Ronaldo, care nu a vazut poarta pe parcursul meciului.

"In anumite momente ar trebui sa isi paseze mai mult, mai ales in fata portii. Insa in general trebuie sa fie mai putin egoisti pentru a putea inchide cat mai repede meciul. Sunt genul de antrenor care vorbeste mult cu jucatorii inainte de meci, insa pe teren trebuie sa ia deciziile potrivite", a spus Pirlo.

Fabio Capello, pe de alta parte a reaminit o faza in care nu i-a pasat lui Morata, desi acesta se afla intr-o pozitie mult mai buna de a inscrie, risipind astfel ocazia.

"Morata a fost generos si i-a oferit lui Cristiano un gol in prima repriza, care a anticipat pozitia unui aparator, desi nu s-a incheiat cu gol. In a doua jumatate, Morata a asteptat pasa lui Cristiano, insa nu a venit. A fost putin egoism!", a spus Capello.

Black Friday 2020 e pe 13 noiembrie si pe www.sport.ro vin super oferte!

Vrei sa fii la moda cu cele mai noi produse aparute cu idolul tau, Ronaldo?! Black Friday 2020 vine cu oferte de nerfuzat la parfumuri si haine din colectia starului lui Juventus!

Nu mai e pe coperta FIFA, dar ramane in continuare unul dintre cei mai buni, asa ca nu sta pe ganduri si ia-l in echipa ta! Black Friday 2020 vine cu super-oferte la FIFA!