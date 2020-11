Ronaldo, DESFIINTAT de un fost fotbalist al lui Juventus: "Este un ignorant! Nu are respect!" De ce este acuzat portughezul

Cristiano Ronaldo s-a transferat la Juventus de la Real Madrid in vara lui 2018 pentru suma de 100 de milioane de euro.

Portughezul este foarte apreciat in Italia, atat de fanii lui Juve, cat si de jurnalisti, pentru determinarea pe care o arata la fiecare meci si, bineinteles, pentru performantele de pe teren.

Cu toate acestea insa, starul portughez are si contestatari in peninsula. Fostul fotbalist al torinezilor, Bruno Pasquale, l-a criticat dur pe fotbalistul de 35 de ani intr-o interventie in cadrul emisiunii Tiki Taka. Acesta este deranjat de faptul ca Ronaldo inca nu a invatat limba italiana, desi se afla in aceasta tara de 2 ani si jumatate, si il acuza pe portughez de lipsa de respect la adresa italienilor.

"Este ignorant. Este in Italia de doi ani si inca nu a invatat sa vorbeasca limba noastra. El foloseste spaniola pentru a se exprima. Nu are respect pentru colegii sai sau pentru italieni in general", a spus Pasquale.

Crescut de Lecce, Bruno Pasquale a mai evoluat de-a lungul carierei si la alte cluburi importante din Italia, precum Torino sau Fiorentina, dar si la cluburi din strainatate la Heart of Midlothian sau Wigan Athletic.

Ajuns la 58 de ani, fostul fundas dreapta a castigat de-a lungul carierei de doua ori Cupa Italiei si o data Cupa UEFA.