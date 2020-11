TOP 10 cele mai scumpe LOCUINTE ale starurilor din fotbal! David Beckham conduce DETASAT clasamentul! Ronaldo, Messi, Rooney si Henry sunt si ei in top

Starurile mondiale din fotbal au castigat averi impresionante din sport si publicitate, iar locuintele in care stau sunt pe masura.

Fotbalistii de top au un stil de viata luxos si in concluzie, isi permit locuinte pe masura. Cu dormitoare de zeci de metri patrati si facilitati precum piscinele interioare, sali de cinema si piste de bowling, staruri ca Ronaldo, Messi si Beckham nu au cum sa se simta altfel decat senzational in locuintele lor.

Intr-un top 10 alcatuit de Lifestyle Today, au fost dezvaluite cele mai scumpe 10 locuinte ale fotbalistilor:

1. David Beckham - 50 de milioane de dolari, cumparata in 2011

Dispune de opt dormitoare, sapte bai, o sala de sport, bar si are o cascada in interior.

2. Wayne Rooney - 17.83 milioane de dolari, cumparata in 2010

Are un muzeu, o gradina decorata in stilul unui teren de golf, sauna, jacuzzi si multe alte facilitati.

3. John Terry - 15 milioane de dolari, cumparata in 2010

Are sapte dormitoare, sase bai, o piscina interioara si un cinematograf.

4. Thierry Henry - 15 milioane de dolari, cumparata in 2012

Bazin de inot, bar si cinema sunt doar cateva din faculitatile locuintei fostului atacant de la Arsenal si Barcelona.

5. Didier Drogba - 14.4 milioane de dolari, cumparata in 2009

Are sapte dormitoare, opt bai, un muzeu si camere de joaca special amenajate pentru copii

6. Cristiano Ronaldo - 7.2 milioane de dolari, cumparata in 2013

Dispune de sapte dormitoare, opt bai, doua piscine (una interioara si una exterioara), o gradina special amenajata pentru petreceri si o sala de trofee.

7. Gareth Bale - 6 milioane de dolari, cumparata in 2013

Starul revenit recent la Tottenham are o casa cu patru dormitoare, un garaj imens pentru masini, piscina si bineinteles, un teren de golf.

8. Mario Balotelli - 5 milioane de dolari, cumparata in 2014

Controversatul 'Super Mario' beneficiaza de o locuinta cu patru dormitoare si tot atatea baie, un teren de fotbal, o sala de cinema, piscina si o sala de teatru.

9. Lionel Messi - 5 milioane de dolari, cumparata in 2012

Poate ca nu este cea mai scumpa din top, insa casa lui Lionel Messi este cu siguranta speciala. Are forma unei mingi de fotbal si este asezata pe... un teren de fotbal! :)

10. Andres Iniesta - 4.6 milioane de dolari, cumparata in 2010

Fostul star de la Barcelona are o locuinta cu cinci dormitoare, o mica biserica in interiorul casei si toate facilitatile de care are nevoie.

