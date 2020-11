Duckadam nu a fost impresionat de prestatia lui Dennis Man de luni seara.

Fostul mare portar este de parere ca Man nu a jucat pentru echipa si ca a fost individualist. Duckadam este de parere ca daca atacantul FCSB-ului doreste un transfer in strainatate, el trebuie sa inceapa sa joace cu colectivul.

"Dennis Man e cel mai in forma din Romania, e individualist, aseara n-a jucat pentru echipa, a jucat pentru el. Ma asteptam la altceva. Cred ca un jucator care vrea sa plece afara, vrea sa mearga la nationala, va trebui sa joace pentru echipa", a declarat Helmut Duckadam pentru Pro X.

In schimb, Duckadam il lauda pe mijlocasul Olimpiu Morutan, despre care spune ca a evoluat in folosul echipei, exemplu care ar trebuit urmat si de catre Dennis Man, in opinia fostului oficial al FCSB.

"Orice echipa din strainatate se uita la un jucator cat joaca de simplu, cat joaca in folosul echipei. Unul e Messi, unul e Ronaldo, ceilalti sunt jucatori buni care o fac in folosul echipei. Mie aseara mi-a placut Morutan, a fost altruist, a dat pase bune, acest lucru trebuie sa-l faca si Dennis Man."

"Aseara mi-a placut Morutan, mi-a placut Iulian Cristea care nu mai face greseli ca inainte, e in crestere de forma si ajuta si atacul si apararea. Tanase joaca pentru echipa, chiar daca exagereaza foarte mult, e un jucator de echipa."