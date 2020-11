CUTREMUR la Juventus! Cristiano Ronaldo NU VREA sa semneze prelungirea contractului cu campioana Italiei! Anuntul presei italiene 

Cristiano Ronaldo mai are contract cu Juventus pana in iunie 2022.

Ultimele informatii din Italia sugereaza insa ca portughezul nu se simte foarte bine la Torino. Conform Tuttosport, Cristiano este hotarat sa nu isi prelungeasca contractul cu campioana Italiei si si sa o paraseasca pe Juve in vara lui 2022.

Conform sursei citate, Ronaldo este nemultumit de faptul ca la Torino nu mai are acelasi statut pe care il avea pe vremea cand juca la Real Madrid, desi evolutiile sale din Italia sunt foarte apreciate. Totodata, starul portughez nu simte aceeasi legatura apropiata cu actualii coechipieri, precum in perioada petrecuta la Madrid.

Jurnalistii italieni noteaza ca viitoarea posibila destinatie a lui Ronaldo este Paris Saint-Germain. Oficialii campioanei Frantei sunt mari admiratori al portughezului, pe care l-au dorit foarte mult si in vara lui 2018, cand fotbalistul de 35 de ani a ales sa mearga la Torino.

Parizienii il considera pe Cristiano varianta ideala de inlocuire a lui Kylian Mbappe, in cazul in care acesta va parasi clubul pana in vara lui 2022.

De asemenea, jurnalistii de la Tuttosport au informat si ca un club din China s-a interesat de posibilitatea de a-l transfera pe Ronaldo dupa ce contractul acestuia expira, insa acesta nici nu a vrut sa auda de o asemenea varianta. Portughezul isi doreste in continuare sa faca performanta la cel mai inalt nivel si este de asteptat sa mearga la un club important din Europa, unde va putea castiga in continuare trofee.

Intr-un interviu acordat spaniolilor de la Marca in 2019, Cristiano Ronaldo a spus ca se va retrage din fotbal in momentul in care nu va mai fi la cel mai inalt nivel din punct de vedere fizic, chiar daca din punct de vedere mental isi va dori sa joace in continuare.

"Nu stiu cand ma voi retrage, depinde de multi factori, de motivatie, de cum voi fi din punct de vedere fizic. Psihic probabil voi fi tare si imi voi dori sa continuu cat mai mult, dar va trebui sa imi ascult corpul", spunea Ronaldo la acel moment.

In urma cu cateva saptamani, Ronaldo a anuntat ca se va retrage de la echipa nationala a Portugaliei dupa Cupa Mondiala din 2022 din Qatar.