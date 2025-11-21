VIDEO EXCLUSIV Recordmenul național, Nicolae Soare, aduce explicația: ce este „zidul” acuzat de alergători în proba de maraton

Recordmenul național, Nicolae Soare, aduce explicația: ce este &bdquo;zidul&rdquo; acuzat de alergători &icirc;n proba de maraton Atletism
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Soare, despre „zidul” de trecut de alergători, în proba de maraton.

TAGS:
Nicolae SoaremaratonatletismPoveștile sport.ro
Din articol

Nicolae Soare (34 de ani) a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, în ce constă „zidul” menționat de mulți alergători în proba de maraton.

De la persoane obișnuite care și-au propus țelul de a încheia pe propriile picioare un maraton și până la cei mai rapizi maratoniști din lume, între care buzoianul Nicolae Soare și-a făcut loc, în ultimii ani, o multitudine de alergători acuză un „zid” dificil de trecut, chiar în ultimii kilometri ai probei de 42,195 kilometri.

Nicolae Soare, despre „zidul” probei de maraton: „E o combinație între fizic și mental.”

„Care e punctul critic în timpul unui maraton?”, a fost întrebarea adresată de Andru Nenciu noului recordmen național în proba de maraton.

„Undeva între kilometrul 35 și kilometrul 37, acolo apare un zid și cel mai greu punct pentru toată lumea. Cred că e o combinație între fizic și mental; psihic, încerci să te duci până la capăt, te încurajezi, dar trebuie să te ajute și fizicul, pentru că, la un moment dat, apar crampe, apar dureri, iar în acest interval apar aceste simptome mai grave,” a replicat Nicolae Soare, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Piatra Arsă, locul de suflet al lui Nicolae Soare, pentru alergări

În exclusivitate pentru Sport.ro, Nicolae Soare a declarat că, pe teritoriul României, preferă Piatra Arsă pentru antrenamente, iar, în străinătate, mult apreciata zonă a Itenului, din Kenya.

„Din afară, ar fi Itenul, casa campionilor în Kenya,” a spus Nicolae Soare, care, atunci când a vizitat Itenul, a rămas contrariat de faptul că localnicii nu alergau în șort și maiou, ci îmbrăcați în trening, chiar dacă această ținută le provoca transpirații abundente.

Nicolae Soare

  • Nicolae soare maraton record 2025 finish
×
Povestile sport 031125 nicolae soare 6
ÎNAPOI LA ARTICOL

Nicolae Soare a doborât recordul național, vechi de 47 de ani

Nicolae Soare a corectat un record vechi de patruzeci și șapte de ani când a câștigat Maratonul Internațional de la București.

Lăsându-i pe kenyeni în urmă, maratonistul buzoian a oprit cronometrul la 2 ore, 11 minute și 58 de secunde, depășind cu 32 de secunde fostul record, deținut de Cătălin Andreica din toamna anului 1978.

Timpii reușiți de Nicolae Soare în Maratonul de la București

  • 3 kilometri - 10:43
  • 10 kilometri - 31:29
  • 20 kilometri - 01:02:32
  • 21,1 kilometri - 01:05:59
  • 30,5 kilometri - 01:34:40
  • 42,195 kilometri: 02:11:58
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspuns pozitiv de la Kiev pentru planul de pace propus de Donald Trump Ucrainei. „A fost de acord cu majoritatea punctelor”
Răspuns pozitiv de la Kiev pentru planul de pace propus de Donald Trump Ucrainei. &bdquo;A fost de acord cu majoritatea punctelor&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Fostul atacant al naționalei nu s-a ferit să o spună: &bdquo;Nouă ne place să fim optimiști! Ei au jucători de la Real Madrid&rdquo;
Fostul atacant al naționalei nu s-a ferit să o spună: „Nouă ne place să fim optimiști! Ei au jucători de la Real Madrid”
Grecii anunță: acord pentru transferul lui Ianis Hagi!
Grecii anunță: acord pentru transferul lui Ianis Hagi!
Cine este Cezar Ouatu, c&acirc;ntărețul care a avut parte de un moment st&acirc;njenitor la meciul cu San Marino
Cine este Cezar Ouatu, cântărețul care a avut parte de un moment stânjenitor la meciul cu San Marino
&bdquo;Sunt sigură&rdquo; Predicția lansată de Simona Halep: ce vede &icirc;nt&acirc;mpl&acirc;ndu-se peste zece ani
„Sunt sigură” Predicția lansată de Simona Halep: ce vede întâmplându-se peste zece ani
Parma aduce un portar de 38 de ani, care a fost &icirc;nlocuit de Ionuț Radu la Celta Vigo!
Parma aduce un portar de 38 de ani, care a fost înlocuit de Ionuț Radu la Celta Vigo!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia &ndash; Rom&acirc;nia! Este singurul meci programat la această oră

UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia – România! Este singurul meci programat la această oră

Aici se joacă barajul Turcia &ndash; Rom&acirc;nia! Anunțul venit din Țara Semilunii

Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii

Rom&acirc;nia lui Hagi joacă &icirc;n Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii

România lui Hagi joacă în Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii

Andrei Rațiu a scris un singur cuv&acirc;nt după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nfrunta Turcia la baraj

Andrei Rațiu a scris un singur cuvânt după ce a aflat că România va înfrunta Turcia la baraj

&Icirc;i cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nt&acirc;lni Turcia la baraj: &rdquo;Să se retragă!&rdquo;

Îi cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj: ”Să se retragă!”



Recomandarile redactiei
Cine este Cezar Ouatu, c&acirc;ntărețul care a avut parte de un moment st&acirc;njenitor la meciul cu San Marino
Cine este Cezar Ouatu, cântărețul care a avut parte de un moment stânjenitor la meciul cu San Marino
&bdquo;Sunt sigură&rdquo; Predicția lansată de Simona Halep: ce vede &icirc;nt&acirc;mpl&acirc;ndu-se peste zece ani
„Sunt sigură” Predicția lansată de Simona Halep: ce vede întâmplându-se peste zece ani
Parma aduce un portar de 38 de ani, care a fost &icirc;nlocuit de Ionuț Radu la Celta Vigo!
Parma aduce un portar de 38 de ani, care a fost înlocuit de Ionuț Radu la Celta Vigo!
Viitorul adversar al Rom&acirc;niei a fost dat &icirc;n judecată de Warner Bros., pentru că sărbătorește golurile ca Harry Potter!
Viitorul adversar al României a fost dat în judecată de Warner Bros., pentru că sărbătorește golurile ca Harry Potter!
George Ogăraru a reacționat după ce Rom&acirc;nia a dat de Turcia la baraj: &rdquo;Sunt alte condiții acum&rdquo;
George Ogăraru a reacționat după ce România a dat de Turcia la baraj: ”Sunt alte condiții acum”
Alte subiecte de interes
Poți să conduci at&acirc;t? Maratonistul-recordmen, Nicolae Soare, a dezvăluit la Poveștile Sport.ro c&acirc;ți kilometri a alergat &icirc;n ultimele două decenii
Poți să conduci atât? Maratonistul-recordmen, Nicolae Soare, a dezvăluit la Poveștile Sport.ro câți kilometri a alergat în ultimele două decenii
Nicolae Soare, recordmenul Rom&acirc;niei la maraton, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Nicolae Soare, recordmenul României la maraton, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Simona Maxim a &icirc;mplinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam &icirc;n 2013, cu ce se ocupă și ce are &icirc;n plan: &rdquo;La anul revin!&rdquo;
Simona Maxim a împlinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam în 2013, cu ce se ocupă și ce are în plan: ”La anul revin!”
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există.&nbsp;Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! &Icirc;n c&acirc;teva zile!
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există. Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! În câteva zile!
&Icirc;mi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit! Un francez celebru a călcat pe bec
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
Nu am avut impresia că am c&acirc;știgat . Ce a făcut campionul olimpic de la 100 m după finalul cursei
"Nu am avut impresia că am câștigat". Ce a făcut campionul olimpic de la 100 m după finalul cursei
CITESTE SI
Cum va fi iarna aceasta &icirc;n Rom&acirc;nia și c&acirc;nd se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Ce include planul de pace &icirc;n 28 de puncte pe care Trump &icirc;l impune Kievului. &bdquo;E bun at&acirc;t pentru Rusia, c&acirc;t şi pentru Ucraina&rdquo;

stirileprotv Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu p&acirc;nă la 4.500 de euro pe lună &icirc;ntr-o țară din UE. Se recrutează intens

stirileprotv Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!