Dinamo s-a impus și astăzi în deplasarea de la Sibiu, scor 97-81, și a ajuns la opt victorii consecutive în campionat.

Trupa din Ștefan cel Mare se află pe locul 3, sub Oradea și Voluntari (vezi mai jos clasamentul).

CSU Sibiu - Dinamo 81-97, cu Jonathan Stark MVP

”Trei sferturi de suspans, un sfert de dominare totală și Dinamo extinde seria victoriilor consecutive din campionat la 8️⃣!

Jonathan Stark a dat tonul pentru alb-roșii iar echipa a fost în permanență sub semnul controlului într-un meci cu ritm excelent. Abordarea partidei i-a permis lui coach Urbonas să încheie meciul cu 5 români pe teren.

Stark 23 de puncte, 6 pase decisive, 4 recuperări, urmat de Drame cu 16 puncte, respectiv Lewis si Marks cu câte 14”, a postat la final pagina CS Dinamo Baschet.