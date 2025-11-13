Are 21 de ani, e campioan ă la triplusalt și visează la Jocurile Olimpice, dar nu se limitează doar la sport.

După 5 ani petrecuți în Germania, Jennifer, fiica fostului portar al Rapidului, Ibrahim Dossey, a revenit în România și se pregătește la Rapid să cucerească din nou medalii la triplusalt. „Da, chiar m-a bucurat când a venit oportunitatea de a începe la Rapid. Tatăl meu a jucat la Rapid ceva timp”, povestește atleta.

La clubul din Giulești, Jenny este antrenată de o fostă mare atletă în proba de triplusalt, Octavia Brosser.

„Este, în primul rând, o provocare. Eu am fost triplusaltistă și vreau să mă depășescă pe mine în prima fază. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc. Să mă depășesc pe mine. Eu am abordat 14 metri. Sper ca ea să abordeze 15 metri”, spune antrenoarea Octavia Brosser, pentru Sportsnet.

Jennifer Dossey vrea să ajungă la Jocurile Olimpice

Tânăra face atletism de când era mică, iar visul său este să meargă la Jocurile Olimpice! Ar fi a doua din familia Dossey. „Tatăl meu a fost la Olimpiadă la fotbal, are locul 3 Ghana, mie mi-ar plăcea să pot să ajung. Acum nu știu ce medalie sau ce loc, dar vreau să concurez pentru România”, dezvăluie sportiva.

Atunci când a plecat în Germania, Jennifer nu știa deloc limba. “A fost un pic greu, mai ales pe timpul Covidului. Dar am fost foarte ambițioasă pe acest plan și am învățat singură la un curs intensiv timp de 8 luni. După, am zis că vreau neapărat să merg la o școală publică, să învăț și să dau bacul în Germană”, mărturisește Jennifer. 2024 a fost un an extrem de dificil pentru ea! A învățat pe rupte ca să ia BAC-ul, care este mult mai dificil ca în România.

“Am învățat timp de 2 ani ca să mă pregătesc pentru Bac, dar ultimul an a fost crucial pentru examen pentru că erau foarte multe ore de învățat acasă, multă oboseală, stres în primul rând, iar examenele în sine de Bac durează foarte mult. Un examen durează în jur de 4 ore în care trebuie să te concentrezi și să scrii tot ce ai învățat în liceu”, continua atleta, campioană națională la triplusalt.

Pe lângă atletism, frumoasa sportivă e pasionată de limbile străine și vorbește fluent engleza, franceza și germană, iar pe viitor vrea să urmeze o universitate de specialite

