La start s-au aliniat 24 de licee de stat și private, iar evenimentul este organizat de Asociația Praxis EDU, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. ROMGAZ este sponsorul principal al competiției.



Finala se va juca pe 11 decembrie, în Sala „Agronomia” din cadrul Campusului USAMV, iar înaintea duelului decisiv, Sport.ro a stat de vorbă cu baschetbalistul Costin Octavian Șerbănescu.



Costin Șerbănescu: „Sper să fie un meci intens”



Actual jucător la CSO Voluntari, Costin Șerbănescu a rememorat începuturile sale în baschet și a vorbit cu entuziasm despre revenirea la competiția în care a evoluat în 2017, chiar la prima ediție.



„Am început baschetul la recomandarea unui unchi, Cristian Teodorescu, care mi-a fost și primul antrenor. Inițial făcusem rugby, dar nu m-am regăsit. Eram destul de înalt pentru vârsta mea și am jucat pe poziția 4 până pe la 18 ani. Apoi am lucrat aruncările pentru a trece spre poziții de backcourt și pentru Liga Națională”, a spus Șerbănescu.



„Chiar am verificat programul, avem liber în seara aceea și mă bucur enorm că pot să ajung la finală. Va fi primul meci de la Cupa EDU pe care îl văd din tribună de când am jucat eu acolo. În 2017 am câștigat cu liceul meu. Sunt foarte încântat”, a continuat baschetbalistul.



Șerbănescu a vorbit și despre rutina sa, explicând cât de importantă este pregătirea mentală: „Totul pleacă de la mental. Fac vizualizări, îmi imaginez anumite faze. Și alimentația contează enorm, trebuie să fie bogată, dar ușoară, ca să nu te încarce. Așa mă pregătesc pentru ziua meciului.”



În ceea ce privește finala, jucătorul așteaptă un spectacol total: „Sper să văd un meci intens și tinerii să-și dorească victoria. Să-i țină pe toți cu sufletul la gură.”



Turneul se desfășoară între 4 noiembrie și 11 decembrie și a strâns la start licee cu tradiție în baschet. Partidele se joacă în mai multe săli din București, iar finala va fi un adevărat show, cu DJ, moment artistic și atmosferă de mare competiție.



De-a lungul timpului, competiția a fost câștigată de „Aurel Vlaicu”, „Spiru Haret”, „Cantemir Vodă” (de două ori) și „Traian”, campioana en-titre.



Cine este Costin Șerbănescu



Costin Octavian Șerbănescu este născut pe 21 februarie 2000 și evoluează în prezent pentru CSO Voluntari, care ocupă locul 4 în Liga Națională, cu 17 puncte după 10 etape.



Printre echipele la care a mai jucat putem numi formații precum ABC Laguna București, CN Aurel Vlaicu, Miercurea Ciuc și CSO Voluntari.

