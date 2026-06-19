Duel „fratricid” pentru victorie. Tempestini și Maior transformă Raliul Clujului într-o rivalitate între colegi

Din articol Raliul Clujului

Raliul Clujului se anunță una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului, însă înaintea startului toate privirile se îndreaptă către un duel special între cei mai bine clasați piloți români, Simone Tempestini și Norbert Maior, colegi la Napoca Rally Academy. Primul dintre ei are patru victorii consecutive pe asfaltul din cel mai mare oraș al Transilvaniei, în timp ce Maior își dorește succesul după ce, la etapa trecută, în Argeș, a pierdut la numai cinci zecimi de secundă pe ultima probă. Raliul Clujului

În acest moment, după trei etape, Tempestini domină clasamentul general provizoriu al campionatului, cu 99 de puncte, fiind urmat de Andrei Gîrtofan (81,2 puncte), în timp ce Norbert Maior, care a absentat la prima cursă a sezonului, a acumulat 66,8 puncte. Anul trecut, la Cluj, Tempestini, de zece ori campion absolut, a câștigat etapa, fiind urmat imediat de Maior, în timp ce Gîrtofan a ocupat locul al treilea. Astfel, pe cele nouă probe speciale programate să debuteze mâine dimineață, lupta pentru primul loc pare să se dea în primul rând între cei doi colegi de la Napoca Rally Academy. Amândoi se regăsesc pe lista favoriților unei ediții care a adunat la start 63 de echipaje și nu mai puțin de 15 automobile Rally2/R5, una dintre cele mai puternice prezențe tehnice din ultimii ani.

Pentru Simone Tempestini, etapa de casă reprezintă întotdeauna mai mult decât o simplă rundă de campionat. Clujeanul are o relație specială cu acest raliu, unde a obținut de-a lungul timpului numeroase victorii și unde beneficiază de avantajul cunoașterii fiecărui kilometru de probă specială. De altfel, Tempestini a strâns nu mai puțin de opt victorii pe asfaltul din orașul său adoptiv. „Abia aștept să înceapă cursa. Mereu este o plăcere să pilotez acasă și să îmi văd prietenii pe probele speciale. Va fi o luptă interesantă pentru victorie, iar asta ne va motiva pe toți”, a spus Tempestini.

De partea cealaltă, Norbert Maior vine din postura de challenger la titlul de campion din acest an. După o victorie în Harghita, pilotul născut în Brașov s-a duelat la secundă cu Tempestini în Argeș, iar în final acesta din urmă s-a impus pe ultima probă cu o diferență de doar cinci zecimi de secundă, după mai bine de 120 de kilometri parcurși. Maior va concura pe un model Citroën C3 Rally2, în timp ce colegul său și, totodată, rivalul pentru victorie va continua să piloteze un Porsche 997 RGT. „Pe amândoi ne motivează un astfel de duel. În plus, nu suntem singuri, fiindcă există și alți piloți importanți care își doresc, la rândul lor, să câștige, așa că totul este posibil”, a spus și Maior. În spatele lor, nume precum Andrei Gîrtofan, Bogdan Marișca sau Sebastian Scîrleț sunt pregătite să profite de orice greșeală, însă înaintea startului povestea principală rămâne duelul intern din cadrul Napoca Rally Academy.