I s-a oferit o mare companie la jumătate de preț, însă Rinat Ahmetov a refuzat să plătească. Urmează noi negocieri

Un răgaz de trei luni şi o diminuare a preţului de la 709 la 463 milioane de euro nu au făcut Combinatul siderurgic Liberty Galaţi mai atractiv în ochii investitorilor. Din cele cinci companii interesate, niciuna nu a depus scrisoarea de garanţie care să-i permită să facă o ofertă la licitaţia din 19 iunie.
UPDATE - Consorţiul administratorilor concordatari Euro Insol şi CITR anunţă finalizarea rundei de licitaţie organizate astăzi pentru Combinatul Siderurgic Galaţi şi secţia Tubular. Procesul de identificare a unui investitor strategic continuă, anunță news.ro.
"Licitaţia ce a avut preţul de pornire de 463 milioane Euro s-a încheiat astăzi, după un amplu proces de promovare şi dialog cu investitori strategici din industria siderurgică la nivel internaţional", anunţă administratorii concordatari.
"Vom continua dialogul cu investitorii care şi-au arătat interesul faţă de Combinat şi lucrăm alături de creditori pentru a identifica cel mai bun cadru prin care acest proces să ducă la o soluţie concretă. Miza este prea mare pentru a ne opri aici - în spatele acestui activ sunt mii de oameni şi o comunitate întreagă care merită o şansă reală.", a declarat Remus Borza, preşedinte Euro Insol.
"Cele cinci luni de proces ne-au confirmat un lucru esenţial: există un interes real pentru acest activ. Deşi licitaţia de astăzi nu s-a încheiat cu nicio înscriere, rezultatul nu reflectă lipsa de interes faţă de Combinat - discuţiile avansate pe care le-am purtat cu mai mulţi potenţiali investitori în cadrul procesului confirmă acest lucru. Procesul nu se opreşte aici. Avem o responsabilitate faţă de creditori, faţă de angajaţi şi faţă de comunitatea din Galaţi, iar această responsabilitate ne obligă să explorăm toate soluţiile disponibile alături de creditori, ţinând cont şi de contextul unei pieţe siderurgice aflate sub presiune, un factor extern pe care nu îl putem ignora", a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.
Demersurile au inclus discuţii cu mai mulţi investitori care şi-au manifestat un interes real faţă de activ, cărora le-a fost asigurat accesul complet la informaţiile necesare pentru evaluarea oportunităţii de investiţie.
De asemenea, procesul de valorificare a activului a fost susţinut de o campanie extinsă de promovare şi identificare a potenţialilor investitori strategici pe marile pieţe din GCC, China, India, SUA şi Singapore, care a ajuns la peste 20 milioane de persoane, potenţiali investitori. În acest sens, au fost prezentate oportunităţile investiţionale către jucători relevanţi din industria siderurgică din toate pieţele mari din lume.
În urma procedurii, consorţiul administratorilor concordatari va menţine dialogul cu potenţialii investitori interesaţi, şi continuă promovarea activului analizând, alături de creditori, cele mai bune soluţii pentru viitorul Combinatului, în contextul generalizat al unei pieţe siderurgice europene aflate sub presiune structurală.
ŞTIREA INIŢIALĂ - Tensiunea şi incertitudinea continuă în cazul celui mai mare combinat siderurgic din România, Liberty Galaţi. Fosta glorie a metalurgiei est-europene, nu şi-a găsit un cumpărător nici după reducerea preţului de pornire a licitaţiei de la 709 milioane de euro, cât era în martie 2026, la 444 de milioane, în prezent.
"Din păcate, nu a constituit nimeni garanţia, ea trebuia depusă cu 48 de ore înainte", a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi.
"Vom merge către Comitetul interministerial şi creditori, să discutăm care este pasul următor", a mai spus acesta.
Creditorii principali la care face referire sunt Exim Banca Românească şi ANAF, care au de recuperat împreună aproximativ 400 de milioane de euro.
"Pasul următor presupune una din două variante: fie organizarea unei noi licitaţii, la acest preţ, în aproximativ 30 de zile. Fiind acelaşi preţ, termenul ar putea fi chiar şi scurtat. Cealaltă variantă presupune schimbarea modalităţii de vânzare. Există, conform legii, şi modalitatea negocierii directe, se poate schimba şi planul pe de-a-ntregul, evident, dar asta doar dacă are un fundament. Este decizia creditorilor ce se întâmplă mai departe. Până atunci, compania rămâne tot în concordat, tot cu lipsă de activitate", a explicat Cîrlănaru care ar fi principalele direcţii pentru perioada următoare.
Interes - da, oferte - ba
Lipsa unei oferte la noul nivel propus i-a luat oarecum prin surprindere pe cei implicaţi în licitaţie, în condiţiile în care reprezentanţii mai multor companii s-au implicat activ în perioada premergătoare.
"Trei dintre potenţialii cumpărători au fost mult mai activi, au venit pe teren, s-au interesat, au calcule şi scenarii despre cum vor să ducă mai departe acest proiect. Se vede un interes crescut şi mult mai aplicat din partea lor. Aşteptarea mea este să vedem, într-o formă sau alta o propunere ori un interes mai aplicat din partea acestora. Încercăm să închidem diferenţa dintre aşteptările care sunt pe de o parte şi realitatea pe care o oferă un potenţial cumpărător", a mai spus Cîrlănaru.
Reprezentanţi ai administraţiei Liberty Galaţi au declarat pentru News.ro că un interes deosebit faţă de situaţia actuală a combinatului l-au manifestat reprezentanţii companiilor Metinvest, UMB Steel şi Jindal.
În ceea ce priveşte partea de organizare, conform administratorilor concordatari, la începutul licitaţiei au fost contactaţi direct 13 investitori care îşi manifestaseră anterior interesul. În plus, au fost transmise informaţii către ambasadele cu care România are relaţii economice.
Au mai fost notificate principalele 40 de fonduri de investiţii active în domeniul siderurgic şi cele mai mari 30 de companii siderurgice din India, regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa) şi America, precum şi principalele organizaţii siderurgice din SUA şi EMEA.
Campania de promovare făcută în ţările din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC), cât şi în cele internaţionale a ajuns la peste 6,2 milioane de profesionişti din sectoare-cheie precum investiţiile, industria, infrastructura, producţia şi mediul de afaceri.
În pofida acestor demersuri cumulate, nici cea de-a doua încercare de vânzare nu a fost una reuşită.
Cine sunt cei cinci competitori care au cumpărat caietele de sarcini
"A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini", a declarat pentru News.ro, anterior finalizării termenului licitaţiei, Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.
Conform acestuia, cei care aveau deja caietul de sarcini nu erau obligaţi să îl mai cumpere mai ales că singura modificare operată era preţul
Reprezentanţi din administraţia combinatului au declarat pentru News.ro că investitorii înscrişi au fost:
UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice. Pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel;
Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA. Grupul este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov;
Jindal Steel (International), cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor. În 2025, a preluat combinatul din Ostrava (Cehia);
Sidenor Steel Industry - cel mai mare producător grec de produse din oţel;
JSW Steel Limited - un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.
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Conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă adoptat de Guvern în februarie 2026, salariaţii ai căror angajatori intră în procedura concordatului preventiv pot beneficia de până la şase salarii medii brute pe economie.
În cazul combinatului siderurgic, această măsură ar urma să expire în iulie, motiv de îngrijorare în rândul tot mai subţire al celor care nu au părăsit încă platforma industrială.
Dacă în martie 2025, la momentul intrării în insolvenţă, în Liberty Galaţi lucrau aproximativ 4.900 de angajaţi, un an mai târziu aici mai sunt aproximativ 2.700.
"Toate salariile vor fi plătite, problema este când?", susţine Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.
"Salariaţii au un drept absolut de prioritate, astfel încât, sub orice formă se închide această tranzacţie şi la orice preţ, acele sume vor fi plătite. În lipsa fondului de garantare, nu vor fi achitate la timp şi evident că asta va fi o problemă, de aceea trebuie pus accent pe celeritatea (urgenţa, n.r.) acestui proces. Este din păcate clar şi adevărat că, în momentul în care se termină banii din fondul de garantare, salariaţilor li se vor cuveni sumele dar vor putea fi plătite doar după încasarea banilor din această vânzare", a mai spus Cîrlănaru.
Cum a ajuns combinatul siderurgic să fie vândut la licitaţie
Confruntat cu multiple solicitări făcute de creditori de declanşare a insolvenţei, Liberty Galaţi (denumit în trecut Sidex Galaţi) intra în martie 2025 în procedura de concordat preventiv.
Măsura juridică previne insolvenţa, permite restructurarea datoriilor şi reluarea activităţii în condiţii negociate.
Prin Exim Banca Românească şi ANAF, statul român deţine cea mai mare parte a creanţelor garantate (400 de milioane de euro) şi poate decide dacă acceptă sau nu planurile propuse de administratorii concordatari.
În total, datoriile Liberty Galaţi erau de aproximativ un miliard de euro, motiv pentru care combinatul a fost propus spre vânzare.
Preţul de pornire al primei licitaţii, organizate pe 12 martie 2026, a fost de 709 milioane de euro.
Procedura s-a încheiat fără a fi desemnat vreun câştigător.
Ulterior, a fost luată decizia scăderii preţului de pornire la nivelul 444 milioane de euro, de la care s-a pornit, fără succes, licitaţia din 19 iunie 2026.
Metinvest B.V. este un grup de companii siderurgice şi miniere controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Are operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA.
Omul de afaceri din Ucraina, cu o avere estimată la opt miliarde de euro, a fost în România recent, la înmormântarea marelui antrenor Mircea Lucescu.