I s-a oferit o mare companie la jumătate de preț, însă Rinat Ahmetov a refuzat să plătească. Urmează noi negocieri

Un răgaz de trei luni şi o diminuare a preţului de la 709 la 463 milioane de euro nu au făcut Combinatul siderurgic Liberty Galaţi mai atractiv în ochii investitorilor. Din cele cinci companii interesate, niciuna nu a depus scrisoarea de garanţie care să-i permită să facă o ofertă la licitaţia din 19 iunie.

UPDATE - Consorţiul administratorilor concordatari Euro Insol şi CITR anunţă finalizarea rundei de licitaţie organizate astăzi pentru Combinatul Siderurgic Galaţi şi secţia Tubular. Procesul de identificare a unui investitor strategic continuă, anunță news.ro.

"Licitaţia ce a avut preţul de pornire de 463 milioane Euro s-a încheiat astăzi, după un amplu proces de promovare şi dialog cu investitori strategici din industria siderurgică la nivel internaţional", anunţă administratorii concordatari.

"Vom continua dialogul cu investitorii care şi-au arătat interesul faţă de Combinat şi lucrăm alături de creditori pentru a identifica cel mai bun cadru prin care acest proces să ducă la o soluţie concretă. Miza este prea mare pentru a ne opri aici - în spatele acestui activ sunt mii de oameni şi o comunitate întreagă care merită o şansă reală.", a declarat Remus Borza, preşedinte Euro Insol.

"Cele cinci luni de proces ne-au confirmat un lucru esenţial: există un interes real pentru acest activ. Deşi licitaţia de astăzi nu s-a încheiat cu nicio înscriere, rezultatul nu reflectă lipsa de interes faţă de Combinat - discuţiile avansate pe care le-am purtat cu mai mulţi potenţiali investitori în cadrul procesului confirmă acest lucru. Procesul nu se opreşte aici. Avem o responsabilitate faţă de creditori, faţă de angajaţi şi faţă de comunitatea din Galaţi, iar această responsabilitate ne obligă să explorăm toate soluţiile disponibile alături de creditori, ţinând cont şi de contextul unei pieţe siderurgice aflate sub presiune, un factor extern pe care nu îl putem ignora", a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Demersurile au inclus discuţii cu mai mulţi investitori care şi-au manifestat un interes real faţă de activ, cărora le-a fost asigurat accesul complet la informaţiile necesare pentru evaluarea oportunităţii de investiţie.

De asemenea, procesul de valorificare a activului a fost susţinut de o campanie extinsă de promovare şi identificare a potenţialilor investitori strategici pe marile pieţe din GCC, China, India, SUA şi Singapore, care a ajuns la peste 20 milioane de persoane, potenţiali investitori. În acest sens, au fost prezentate oportunităţile investiţionale către jucători relevanţi din industria siderurgică din toate pieţele mari din lume.

În urma procedurii, consorţiul administratorilor concordatari va menţine dialogul cu potenţialii investitori interesaţi, şi continuă promovarea activului analizând, alături de creditori, cele mai bune soluţii pentru viitorul Combinatului, în contextul generalizat al unei pieţe siderurgice europene aflate sub presiune structurală.

ŞTIREA INIŢIALĂ - Tensiunea şi incertitudinea continuă în cazul celui mai mare combinat siderurgic din România, Liberty Galaţi. Fosta glorie a metalurgiei est-europene, nu şi-a găsit un cumpărător nici după reducerea preţului de pornire a licitaţiei de la 709 milioane de euro, cât era în martie 2026, la 444 de milioane, în prezent.

"Din păcate, nu a constituit nimeni garanţia, ea trebuia depusă cu 48 de ore înainte", a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi.

"Vom merge către Comitetul interministerial şi creditori, să discutăm care este pasul următor", a mai spus acesta.

Creditorii principali la care face referire sunt Exim Banca Românească şi ANAF, care au de recuperat împreună aproximativ 400 de milioane de euro.

"Pasul următor presupune una din două variante: fie organizarea unei noi licitaţii, la acest preţ, în aproximativ 30 de zile. Fiind acelaşi preţ, termenul ar putea fi chiar şi scurtat. Cealaltă variantă presupune schimbarea modalităţii de vânzare. Există, conform legii, şi modalitatea negocierii directe, se poate schimba şi planul pe de-a-ntregul, evident, dar asta doar dacă are un fundament. Este decizia creditorilor ce se întâmplă mai departe. Până atunci, compania rămâne tot în concordat, tot cu lipsă de activitate", a explicat Cîrlănaru care ar fi principalele direcţii pentru perioada următoare.