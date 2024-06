Simone Tempestini, pe 3 în topul european după Raliul Suediei

De 8 ori campion național absolut, Simone, alături de copilotul său Sergiu Itu, a terminat pe 10 în Raliul Suediei, dar a profitat și de erorile celorlalți contracandidați la titlul continental. Francezul Mathieu Franceschi, lider al sezonului, a abandonat chiar pe ultima probă după o ieșire în decor.

Cu 40 de puncte după trei runde, dintre care în una a lipsit, Tempestini este pe 3, fiind depășit doar de Franceschi și neo zeelandezul Paddon Hayden, ambii cu câte 56 de puncte. La finalul sezonului, se iau în considerare cele mai bune 7 rezultate dintre cele 8 etape programate.

Reacția lui Simone Tempestini

"A fost un raliu dur. Din păcate, în calificări, am pierdut mult, fiindcă o mică eroare ne-a trimis printre primii pe ordinea de start, iar pe un macadam cum e cel din Suedia contează enorm pentru că noi practic am curățat traseul pentru ceilalți. Am recuperat cât am putut și suntem bucuroși că rămânem în lupta pentru vârful clasamentului, deși cred că puteam mult mai bine", a spus Tempestini, care a și obținut o victorie la etapa inaugurală din Ungaria.

Până la următoarea etapă, care va avea loc în perioada 5-7 iulie în Estonia, Tempestini și Itu trebuie să își apere trofeul cucerit anul trecut la Raliul Clujului. Etapa de casă va avea loc la finalul săptămânii viitoare, pe 22-23 iunie.