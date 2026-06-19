Ce i-a transmis Mauricio Pochettino lui Leo Messi după ce a aflat prin ce trece

Lionel Messi traversează o perioadă excelentă din punct de vedere sportiv , după ce a marcat un „hattrick” la primul meci al naționalei Argentinei de la Campionatul Mondial, împotriva Algeriei.

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Mauricio Pochettino a fost întrebat despre situația lui Leo Messi, care i-a fost jucător pe vremea când o antrena pe PSG.

Antrenorul echipei naționale a Statelor Unite ale Americii i-a transmis un mesaj conaționalului său.

„Vreau să-i transmit tot sprijinul meu, pentru că trece printr-o situaţie familială dificilă. Îl cunosc pe el şi familia lui din perioada petrecută la Paris. Vreau să transmit cele mai bune urări familiei sale.

Este dificil să-l descrii pe Messi. Şase Cupe Mondiale, tot ce a realizat în cariera sa. În cluburi diferite. Într-un mod colectiv şi individual. Este cel mai bun”, a spus Mauricio Pochettino.

Leo Messi: „Au fost câteva zile dificile”

După victoria cu Algeria, Lionel Messi a recunoscut că traversează o perioadă complicată pe plan personal.

„Nu, sincer, este ceva complet fără legătură cu sportul. Au fost câteva zile dificile, complicate”, a declarat căpitanul Argentinei.

Cele trei goluri marcate i-au adus primul hat-trick din carieră la Cupa Mondială și l-au ajutat să ajungă la 16 reușite la turneele finale.

Astfel, „La Pulga” a egalat recordul legendarului Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor all-time ai competiție.