Ce i-a transmis Mauricio Pochettino lui Leo Messi după ce a aflat prin ce trece

Lionel Messi traversează o perioadă excelentă din punct de vedere sportiv, după ce a marcat un „hattrick” la primul meci al naționalei Argentinei de la Campionatul Mondial, împotriva Algeriei.
Pe de altă parte, starul naționalei conduse de Lionel Scaloni are parte de momente dificile în plan personal pentru că tatăl său este internat în spital.
Ce i-a transmis Mauricio Pochettino lui Lionel Messi
Mauricio Pochettino a fost întrebat despre situația lui Leo Messi, care i-a fost jucător pe vremea când o antrena pe PSG.
Antrenorul echipei naționale a Statelor Unite ale Americii i-a transmis un mesaj conaționalului său.
„Vreau să-i transmit tot sprijinul meu, pentru că trece printr-o situaţie familială dificilă. Îl cunosc pe el şi familia lui din perioada petrecută la Paris. Vreau să transmit cele mai bune urări familiei sale.
Este dificil să-l descrii pe Messi. Şase Cupe Mondiale, tot ce a realizat în cariera sa. În cluburi diferite. Într-un mod colectiv şi individual. Este cel mai bun”, a spus Mauricio Pochettino.
Leo Messi: „Au fost câteva zile dificile”
După victoria cu Algeria, Lionel Messi a recunoscut că traversează o perioadă complicată pe plan personal.
„Nu, sincer, este ceva complet fără legătură cu sportul. Au fost câteva zile dificile, complicate”, a declarat căpitanul Argentinei.
Cele trei goluri marcate i-au adus primul hat-trick din carieră la Cupa Mondială și l-au ajutat să ajungă la 16 reușite la turneele finale.
Astfel, „La Pulga” a egalat recordul legendarului Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor all-time ai competiție.