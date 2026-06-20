Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, după ce a fost alături de echipa Soranei Cîrstea, la Roland Garros 2026, Marius Comănescu a dezvăluit lucrurile care nu se cunosc despre viața unui antrenor în circuitul ATP sau WTA.

Antrenorul care a ajutat-o pe Sorana Cîrstea să depășească una dintre cele mai grele perioade ale carierei - când românca se afla în zona locurilor 200-250 ale clasamentului mondial - a explicat că un antrenor devotat are nevoie de o atenție aproape infinită la detalii.

Marius Comănescu: „Sunt momente când stai în pat, citești o carte și îți vine în cap ce ai de făcut a doua zi.”

Marius Comănescu nu vrea să recurgă la clișeul 24/7 ca regim de lucru al unui antrenor în circuitul profesionist de tenis, însă admite că, pentru a fi profesionist, este obligatoriu ca un tehnician să lase sportivului antrenat să îi ocupe marea parte a minții.

„Lucrurile par foarte simple. Ce mare lucru? Antrenezi, 2 ore, sau un meci, după care ești liber. Oamenii nu înțeleg că e un proces în care, dacă vrei să fii bun, trebuie să îți cunoști foarte bine sportivul.

Atunci, trebuie să îi dedici timp. Dacă spui 24/7, toată lumea o să zică: 'lasă, bă, frate, poveștile astea, că nu țin.'

Dar, efectiv, sunt momente când stai în pat, citești o carte și îți vin în cap ce ai de făcut a doua zi, ce adversară are, poate nu am gândit bine să servească mai mult pe rever. Sunt foarte multe chestii la care trebuie să fii atent,” a punctat Marius Comănescu, înainte să intre în alte detalii, în emisiunea Poveștile Sport.ro.