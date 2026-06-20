VIDEO EXCLUSIV Ce nu se știe despre viața unui antrenor în WTA, explicat la Poveștile Sport.ro de fostul tehnician al Soranei Cîrstea

Ce nu se știe despre viața unui antrenor în WTA, explicat la Poveștile Sport.ro de fostul tehnician al Soranei Cîrstea Tenis
Marcu Czentye
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Marius Comănescu a explicat ce este dificil în viața unui antrenor de tenismen profesionist.

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Marius Comănescuviața de antrenorcircuitSorana CirsteaTenis WTA
Din articol

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, după ce a fost alături de echipa Soranei Cîrstea, la Roland Garros 2026, Marius Comănescu a dezvăluit lucrurile care nu se cunosc despre viața unui antrenor în circuitul ATP sau WTA.

Antrenorul care a ajutat-o pe Sorana Cîrstea să depășească una dintre cele mai grele perioade ale carierei - când românca se afla în zona locurilor 200-250 ale clasamentului mondial - a explicat că un antrenor devotat are nevoie de o atenție aproape infinită la detalii.

Marius Comănescu: „Sunt momente când stai în pat, citești o carte și îți vine în cap ce ai de făcut a doua zi.”

Marius Comănescu nu vrea să recurgă la clișeul 24/7 ca regim de lucru al unui antrenor în circuitul profesionist de tenis, însă admite că, pentru a fi profesionist, este obligatoriu ca un tehnician să lase sportivului antrenat să îi ocupe marea parte a minții.

„Lucrurile par foarte simple. Ce mare lucru? Antrenezi, 2 ore, sau un meci, după care ești liber. Oamenii nu înțeleg că e un proces în care, dacă vrei să fii bun, trebuie să îți cunoști foarte bine sportivul.

Atunci, trebuie să îi dedici timp. Dacă spui 24/7, toată lumea o să zică: 'lasă, bă, frate, poveștile astea, că nu țin.'

Dar, efectiv, sunt momente când stai în pat, citești o carte și îți vin în cap ce ai de făcut a doua zi, ce adversară are, poate nu am gândit bine să servească mai mult pe rever. Sunt foarte multe chestii la care trebuie să fii atent,” a punctat Marius Comănescu, înainte să intre în alte detalii, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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Diferența dintre un abandon și un meci reușit o poate face antrenorul

Referindu-se la complexitatea care cuprinde inclusiv factori care nu pot fi controlați în totalitate, cum ar fi starea de spirit a jucătorului, alimentația acestuia, somnul din noaptea de dinaintea unui joc, Marius Comănescu a adăugat:

„Contează pentru sportiv până și dacă ai mâncat ce trebuie sau dacă nu ai mâncat cât trebuie, după efort. 

După atâția ani, Sorana Cîrstea are o disciplină alimentară destul de bună, chiar foarte bună. Dar sunt momente când nu ți-e foame, dar trebuie să mănânci. Atunci, mănânci mai cu noduri, dar cineva trebuie să te avertizeze: 'ai mâncat prea puțin după antrenamentul ăsta, ai consumat multă energie, a fost foarte cald. Ai băut prea puține lichide.'

Sunt multe nuanțe. Lucrurile sunt atât de complexe încât orice detaliu poate să facă diferența.

Dacă astăzi mănânc mai puțin sau beau prea puține lichide, a doua zi, la 35 de grade, pot să fac cârcei, să nu știu de unde vin și să ratez un turneu,” a completat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorana Cîrstea

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