Invitat de Simona Halep pentru a-i fi alături în meciul oficial de retragere, organizat în cadrul Festivalului Sporturilor de la Cluj-Napoca, francezul Gael Monfils s-a întors în România, după cele trei semifinale jucate în turneul ATP 250 de la București, în deceniul anterior.

Gael Monfils a venit alături de soția Elina Svitolina, aflată în forma carierei, în circuitul WTA. Soții Monfils au reușit să distreze publicul clujean, dar și să se bucure de timpul petrecut, pe teren, alături de Simona Halep și Andrei Pavel.

Gael Monfils și Nick Kyrgios, refuzați de organizatorii turneului de la WImbledon

Câteva zile mai târziu, francezul Monfils a primit un alt fel de tratament din direcția Londra. Adulat și apreciat la Cluj-Napoca, Gael Monfils a fost readus brusc cu picioarele pe pământ de către oficialii turneului de la Wimbledon. Britanicii i-au refuzat francezului Monfils cererea de wildcard, deși acesta se află în ultimul sezon al carierei.

În consecință, Gael Monfils mai are o singură șansă de a juca, pentru o ultimă dată în turneul de la Wimbledon: trebuie să treacă de cele trei tururi preliminare.

Monfils a jucat pentru prima dată pe tabloul principal de la Wimbledon în 2005. Cel mai bun rezultat atins de francez a fost reușit în 2018: calificare în optimi de finală.

Londonezii l-au surprins neplăcut și pe australianul Nick Kyrgios, finalist în 2022 pe iarba londoneză. Australianul a fost ignorat de englezi, care nu i-au acordat invitație de joc nici măcar britanicului Dan Evans, aflat în fața ultimei posibile prezențe în turneul de la Wimbledon.