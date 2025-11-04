La bordul unui Citroën C3 Rally2, cei doi frați, care au deja în palmares un titlu de campioni europeni și unul de vicecampioni mondiali, ambele în divizia dedicată juniorilor, au dominat etapa din Argeș și și-au preluat poziția de lideri încă de pe prima probă specială.

Cu un timp total de 1:08:07.6, la capătul celor 129 de kilometri de probe speciale, echipajul de la Napoca Rally Academy a fost mai rapid cu 43,6 secunde decât cel format din Andrei Gîrtofan și Tudor Mârza (Škoda Fabia Rally2) și cu 2 minute și 46,3 secunde decât Sebastian Barbu/Teo Găină (Škoda Fabia Rally2).

Datorită acestui succes, Norbert Maior a încheiat sezonul pe locul 2, obținând în premieră trofeul dedicat vicecampionului național, fiind depășit doar de Simone Tempestini. Podiumul final al sezonului 2025 a fost completat de Andrei Gîrtofan.

„A trebuit să așteptăm până la ultima etapă pentru a obține prima victorie la open în acest an. Suntem mulțumiți de ceea ce am reușit la primul sezon cu o mașină cu o configurație de ultimă generație și asta ne dă încredere că, anul viitor, vom putea face mai mult”, a spus Maior la final.

Deja campion matematic încă de acum două etape, Tempestini a avut ghinion în Argeș, fiind nevoit să abandoneze după a treia probă specială din cauza unor probleme tehnice.

Campionatul Național de Raliuri 2025 a avut opt etape programate, iar victoriile au fost împărțite între Andrei Gîrtofan (Harghita, Brașov), Simone Tempestini (Maramureș, Cluj, Sibiu, Iași, Vâlcea) și Norbert Maior (Argeș). De-a lungul sezonului, la care au participat peste 100 de echipaje, au punctat în topul open nu mai puțin de 35 de piloți.

Pentru Norbert Maior, aceasta este cea mai bună clasare din carieră în topul general, după ce, în sezoanele 2020 și 2024, a încheiat pe locul 3. Anul acesta și-a adăugat în palmares nu mai puțin de 18 probe speciale câștigate. De asemenea, în Campionatul European, a reușit un spectaculos loc 6 la general în Ungaria și a încheiat pe 8 în Croația.

