Bale, PRIMUL MECI de la revenirea la Tottenham! A trait o DRAMA imediat dupa ce a aparut pe gazon

Gareth Bale a revenit la echipa din nordul Londrei in finalul perioadei de transferuri.

Imprumutat de la Real, Bale a jucat primele sale minute in acest sezon de Premier League contra lui West Ham. Jose Mourinho l-a trimis in teren pe galezul de 31 de ani in minutul 72 al partidei, cand scorul era 3-0. Bale l-a inlocuit pe Steven Bergwijn. A iesit rau. Tottenham a luat 3 goluri pana la final si a scapat victoria in prelungiri!



⭐️ Gareth Bale is on for the 500th appearance of his club career

He scored in each of his previous 2 apps for @SpursOfficial against West Ham (3 goals), in 2012-13 pic.twitter.com/ZlCJidijD3