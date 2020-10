Probleme pentru Dybala la Juventus! Argentinianul S-A CERTAT cu directorul sportiv al clubului dupa meciul de la Crotone! Ce l-a deranjat

Paulo Dybala nu a avut un inceput de sezon foarte bun la Juventus. N-a reusit sa dea gol in acest campionat.

Ba mai mult, problemele au continuat pentru Dybala si la nationala Argentinei. Atacantul venit de la Palermo a facut parte din lotul nationalei tarii sale pentru meciurile cu Ecuador si Bolivia. Dybala nu a evoluat insa niciun minut din cauza unor probleme la stomac.

Lucrurile nu s-au imbunatatit nici dupa intoarcerea la Torino. Argentinianul nu a fost folosit de Andrea Pirlo in remiza de pe terenul nou-promovatei Crotone, scor 1-1. Mai mult decat atat, dupa cum dezvaluie jurnalistii de la Tuttosport, Dybala a avut o altercatie la finalul meciului cu directorul sportiv al lui Juve, Fabio Paratici. Conform sursei citate, argentinianul i-ar fi reprosat lui Paratici faptul ca nu a fost lasat la Torino sa se refaca dupa deplasarea lunga pe care a facut-o, in contextul in care Andrea Pirlo nu avea de gand sa il foloseasca in meciul de la Crotone.

Intrebat despre acest subiect la conferinta de presa de dupa meci, Pirlo a declarat ca "Dybala s-a antrenat 10 minute, nu a fost meciul ideal ca el sa joace".

Paulo Dybala mai are contract cu Juventus pana in iunie 2022. De fotbalistul argentinian s-au interesat in ultimul an Chelsea, Manchester United si Real Madrid.