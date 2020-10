HALUCINANT! In minutul 82, Mourinho o conducea cu 3-0 pe West Ham! Ce s-a intamplat pana la finalul meciului depaseste orice imaginatie: s-a terminat 3-3!

Meci soc in Premier League!

Tottenham a avut un start exploziv in derby-ul londonez cu West Ham. In minutul 16, echipa lui Mourinho conducea cu 3-0, dupa golurile lui Son (1) si Kane (minutele 8 si 16). In partea a doua, West Ham a incercat sa se apropie de poarta adversa, insa nu i-a dat emotii prea mari lui Lloris pana in ultima parte a jocului.

Drama s-a consumat in final. West Ham a marcat 3 goluri in 12 minute si a scos un egal pe care nu-l mai astepta nimeni pe Tottenham Stadium! Balbuena a inscris in minutul 82, apoi columbianul Sanchez si-a dat autogol cu 5 minute inainte de expirarea timpului regulamentar. La ultima faza a partidei, Lanzini a inscris (90+4) cu un sut FABULOS din afara careului.

Mourinho rateaza astfel ocazia de a o egala pe Liveprool in topul din Anglia. Campioana din sezonul trecut e pe 2, cu 10 puncte. Tottenham ajunge la 8 puncte, la fel de multe ca Chelsea, si e pe locul 6.