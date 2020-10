FABULOS! Echipa lui Sumudica a egalat, desi juca in 9 oameni! Rezultatul poate fi DECISIV pentru antrenorul roman

Meci dement pentru Sumudica in Turcia!

Gaziantep a avut un start teribil de sezon, fara victorie in 4 etape. Desi nu l-a avut pe Sumudica pe marginea terenului, suspendat, echipa romanului a aratat un spirit fantastic pe terenul lui Antalyaspor., in meciul din runda a 5-a a campionatului.

Antalya a deschis scorul inca din minutul 3, prin Sam. Gaziantep a ramas in 10 din minutul 28, cand Mirallas a fost eliminat. In minutul 66, echipa lui Sumudica a primit o noua lovitura majora: a ramas in 9, dupa ce Junior Morais a vazut doua galbene! Chiar si in aceste conditii, Soyalp a reusit sa faca 1-1 in minutul 70. N-a fost finalul nebuniei. Sam, marcatorul lui Antalyaspor, a vazut si el rosu direct in minutul 79. In minutul 6 al prelungirilor, s-a facut egalitate si la eliminari: Akyol a luat al doilea galben.

Rezultatul il pastreaza in functie pe Sumudica.

Alex Maxim, titular la Gaziantep, a ramas in teren pana in minutul 67.