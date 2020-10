VIDEO| Doar 9 minute i-au trebuit lui Gotze sa inscrie primul gol la noua echipa! Debut DE VIS in tricoul lui PSV!

Mario Gotze incearca sa isi relanseze cariera dupa 4 sezoane nereusite in tricoul Borussiei Dortmund.

Ajuns in aceasta vara la PSV Eindhoven liber de contract, fotbalistul de 28 de ani a avut parte de un debut ideal in Eredivisie. Campion mondial cu nationala Germaniei in 2014, Gotze a reusit sa inscrie dupa doar 9 minute in victoria echipei sale cu 3-0 in deplasarea de la Zwolle.

VIDEO Reusita lui Mario Gotze

Mario Gotze scored in his PSV debut. ???????? pic.twitter.com/1LFrLhvJ2a — Saquon. (@IAmSaquon) October 18, 2020

Gotze a fost lansat in fotbalul mare la varsta de 18 ani de catre Jurgen Klopp la Borussia Dortmund. Mijlocasul ofensiv a fost jucator esential in echipa care cucerea doua titluri consecutive in Bundesliga la inceputul deceniului trecut. De asemenea, cu Gotze in teren, Borussia a ajuns pana in finala UEFA Champions League in sezonul 2012-2013, finala pierduta insa in fata lui Bayern Munchen, scor 1-2, dupa prelungiri.

Mario Gotze a adus Germaniei victoria in finala Campionatului Mondial din 2014 din Brazilia, marcand unicul gol al partidei contra Argentinei in minutul 116. Fotbalistul care a mai evoluat si pentru Bayern Munchen se poate lauda cu cinci titluri de campion al Germaniei, dar si cu o Supercupa a Europei.

Din cauza evolutiilor slabe din ultimele sezoane si a accidentarilor repetate, cota de piata a lui Gotze a scazut dramatic.

Mario Gotze a marcat 17 goluri in 63 de meciuri la echipa nationala a Germaniei. De asemenea, mijlocasul ofensiv a reusit 57 de goluri si 61 de pase decisive in 231 de meciuri in Bundesliga.