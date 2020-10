Guardiola nu se lasa: insista pentru transferul lui Messi! SUMA RIDICOLA pe care se poate duce la City in ianuarie

Lionel Messi este decis sa nu mai continue pe Camp Nou dupa 15 ani petrecuti in tricoul blaugrana.

Starul argentinian a fost foarte aproape sa paraseasca echipa catalana inca din aceasta vara si sa mearga la Manchester City, insa transferul nu s-a concretizat din cauza unei clauze existente in contractul fotbalistului. City ar fi trebuit sa achite nu mai putin de 700 de milioane de euro pentru a-l dezlega pe Leo de contractul cu Barca.

Se pare insa ca transferul argentinianului a revenit in actualitate. Conform jurnalistilor de la Daily Star, Manchester City va incerca din nou in iarna sa il aduca pe Etihad pe fotbalistul care a castigat de-a lungul carierei 6 "Baloane de Aur".

In conditiile in care contractul lui Messi cu Barcelona expira in vara anului viitor, este de asteptat ca oficialii clubului catalan sa fie dispusi sa negocieze un eventual transfer inca din perioada de transferuri din iarna, in incercarea de a nu-l pierde gratis pe argentinian.

Conform surse citate, conducatorii lui Manchester City i-ar oferi Barcelonei 15 milioane de lire sterline in schimbul fotbalistului considerat de multa lume drept cel mai bun din istorie.

Directorul sportiv al clubului din Manchester, Omar Berrada, deja a anuntat ca City il doreste pe Messi si, mai mult decat atat, dispune de resursele financiare pentru aceasta mutare, referindu-se la acoperirea salariului fotbalistului.

Manchester City pare a fi destinatia preferata a lui Messi, ajuns la 33 de ani. Leo are o relatiei excelenta cu Pep Guardiola de pe vremea cand cei doi au lucrat impreuna pe Camp Nou

'Cetatenii' pot avea concurenta serioasa in incercarea de a-l transfera pe Leo Messi, intrucat si proprietarii lui Paris Saint-Germain si-l doresc foarte mult pe argentinian. De asemenea, o posibila mutare in Major League Soccer este tot mai vehiculata in presa internationala.

Lionel Messi a fost titular in infrangerea echipei sale, 0-1, pe terenul lui Getafe in etapa a 6-a din La Liga.