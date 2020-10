Sunt neplatite de 4 luni si cer BANII! Moment ireal inaintea meciului de Champions League al lui CSM cu Ferencvaros: victorie clara cu unguroaicele

Jucatoarele CSM-ului sunt neplatite din luna iunie!

Inaintea meciului cu Ferencvaros, handbalistele au iesit pe teren cu tricouri pe care erau scrise mesaje pentru conducere. "Respectati-ne munca!" si "Respectati-va promisiunile" sunt textepe inscriptionate pe piepturile jucatoarelor.

CSM s-a impus cu 25-19 in fata lui Ferencvaros, in meciul din etapa a 5-a din Champions League. Revenita dupa ce s-a vindecat de COVID, Cristina a fost cea mai buna jucatoare a CSM-ului. Desi a inceput prost meciul, echipa din Bucuresti a revenit dupa jumatatea primei reprize si a pus o distanta linistitoare in fata adversarei de la Budapesta.