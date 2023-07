Gareth Bale, întrebat dacă s-a simțit 'galactic' la Real: „Voiam doar să joc și după să dispar în întuneric”

Fostul fotbalist al lui Real Madrid a decis să se retragă din fotbal, la doar jumătate de an de când ajunsese la LAFC, anunțând hotărârea prin intermediul unui comunicat. Gareth Bale a plecat de la Real în iulie 2022, după câteva sezoane în care a fost ținta criticilor pentru prestațiile slabe, dar și pentru atitudinea sa.

Gareth Bale: „Nu regret că am semnat cu Madrid!”

Recent, Bale a oferit un interviu în care a vorbit despre experiența din capitala Spaniei, punctând că nu regretă că a decis să semneze cu madrilenii. Întrebat dacă s-a simțit ca fiind „galactic”, Gareth Bale a oferit un răspuns clar: „Voiam doar să joc și după să dispar în întuneric”.

În ciuda tensiunilor care au apărut în ultimele sezoane, Gareth Bale consideră că transferul la Real a fost un moment cheie în cariera sa.

„Nu regret că am semnat cu Madrid, am luat în mod clar decizia corectă. Voiam să joc pentru Real Madrid și în mod real au existat momente incredibile, dar și momente dificile în care te simți extrem de singur.

Ronaldo și Benzema au reperezentat unul dintre motivele pentru care am semnat cu Madridul. Pentru a juca alături de ei, dar și alături de alții precum Modric, Xabi Alonso și apoi Toni Kroos. Toți jucătorii Madridului erau buni. Știu că lumea vorbește despre relația mea cu Ronaldo, însă nu am avut în niciun moment vreo problemă cu cineva. Chiar și în momentele complicate, a fost bine în vestiar. Sincer, m-am bucurat mult de timpul meu acolo”, a declarat Gareth Bale pentru The Times

Ce relație a avut Gareth Bale cu Zinedine Zidane

Întrebat despre relația pe care a avut-o cu Zinedine Zidane, după ce s-a scris că s-a deteriorat în timp, fostul fotbalist a recunoscut: „Nu am avut niciodată vreo discuție tensionată, nu au existat probleme de comportament ci mai degrabă au existat momente când nu am fost de acord cu anumite lucruri. El a făcut o treabă foarte bună la Madrid”.

Vorbind și despre relația cu presa iberică, Bale a explicat cum a trăit totul: „Unul dintre motivele pentru care presa m-a tratat rău a fost pentru că nu mă prezentam în fața lor, voiam să joc doar fotbal și după să dispar. Ajungi precum un galactic și se așteaptă să faci totul, iar eu eram fix opusul. Puteam vorbi spaniolă, dar o făceam în privat, probabil de asta mă atacau, pentru că nu le ofeream mult. Nu mă înțelegeau ca persoană”.

De-a lungul carierei, Gareth Bale a evoluat pentru Southampton, Spurs, Real Madrid și Los Angeles FC. Apogeul a fost la gruparea de pe Santiago Bernabeu, unde a câștigat 5 trofee UEFA Champions League, 4 Campionte Mondiale ale Cluburilor, 3 Supercupe ale Europei, 3 titluri în LaLiga, o Cupă a Spaniei și 3 Supercupe.