Nu se opresc problemele la Barcelona! Tensiuni intre fotbalistii lui Koeman! Motivul care a dus la aceasta situatie

FC Barcelona trece printr-o perioada dificila din punct de vedere financiar, in principal din cauza pandemiei de coronavirus.

In acest context, conducatorii clubului catalan intentioneaza sa reduca masiv cheltuielile clubului. Prima masura pe care acestia doresc sa o adopte este reducerea salariilor tuturor angajatilor cu 30 %, dupa cum informeaza jurnalistii de la As. Conform acestora, reducerea salariilor este urgenta si trebuie facuta in urmatoarele 3 saptamani, pentru a se evita un colaps financiar.

Situatia delicata prin care trece clubul se pare ca nu este inteleasa de fotbalistii Barcelonei, care nu sunt de acord cu diminuarea salariilor. Dupa cum noteaza jurnalistii de la Catalunya Radio, citati de Marca, acestia chiar au trimis o scrisoare oficialilor clubului, in care isi arata dezacordul fata de aceasta decizie. Scrisoarea nu a fost semnata insa de toti jucatorii.

Conform sursei citate, Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet si Frenkie de Jong au refuzat sa semneze, fiind solidari cu clubul in aceasta perioada grea. Cei 3 sunt dispusi sa accepte o amanare pana cand situatia financiara se va redresa.

Presedintele Josep Maria Bartomeu are o misiune extrem de dificila in a gestiona aceasta problema. FC Barcelona este clubul de fotbal care ofera cea mai mare masa salariala din lume. Suma totala la care se ridica salariile angajatilor clubului ajunge in fiecare an la circa 800 milioane de euro. Din aceasta suma, 70% reprezinta salariile fotbalistilor.