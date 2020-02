ULTIMA ORA | Meciul lui Manchester City din Premier League a fost amanat! Conditiile EXTREME din Anglia nu au permis jucarea partidei

Echipa lui Pep Guardiola primea vizita lui West Ham in runda 26 din Premier League. Meciul era programat astazi la ora 18:30, insa a fost amanat din cauza conditiilor meteororlogice extreme. De vina este "Furtuna Ciara", care loveste Anglia in aceasta perioada.

Partida urmeaza sa fie reprogramata in perioada urmatoare.

Manchester City este pe locul 2 in Premier League, cu 51 de puncte dupa 25 de etape. "Cetatenii" sunt la 22 de puncte in spatele liderului Liverpool.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠

Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.

???? #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM