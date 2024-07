Niclas Fullkrug schimbă echipa după EURO 2024! Germanul se îndreaptă spre Premier League la 31 de ani

Julen Lopetegui, antrenorul ''ciocănarilor'', vrea să întărească ofensiva şi pe lista sa se află internaţionalul german şi atacantul columbian Jhon Duran, de la Aston Villa.

Fullkrug, 31 ani, a marcat 16 goluri în 46 de apariţii pentru Dortmund în sezonul trecut, după ce s-a mutat de la Werder Bremen în urma unei tranzacţii echivalente cu 12,6 milioane de lire sterline şi a ajutat clubul să ajungă în finala Ligii Campionilor, pierdută contra lui Real Madrid. El are 21 de selecţii şi 13 goluri la Mannschaft.

West Ham, interesată şi de transferul fundaşului Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), s-a întărit până acum cu Max Kilman, căpitanul lui Wolverhampton, pentru 40 de milioane de lire sterline, cu portarul Wes Foderingham şi cu extrema braziliană Luis Guilherme.

În sezonul trecut, West Ham s-a clasat pe locul nouă şi a ratat cupele europene.

West Ham United are advancing on a deal for Borussia Dortmund forward Niclas Fullkrug ????

Still some work to do on the structure of the fee and elements of the personal terms. pic.twitter.com/kiLsPT6kod