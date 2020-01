20 de meciuri de urmarit in acest weekend. Tottenham - Manchester City si Real Madrid - Atletico Madrid, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca alte derby-uri in Europa, printre care Panathinaikos - PAOK si Ajax - PSV Eindhoven.

In acest weekend vor avea loc mai multe meciuri interesante in ligile din Anglia, Italia, Germania, Spania, Franta, Olanda sau Grecia. In Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia si Ucraina nu s-au reluat campionatele. In Norvegia si Suedia, competitia incepe abia in aprilie, pentru ca se desfasoara in formatul primavara - toamna.

Hertha Berlin - Schalke 04 (Germania, Bundesliga, vineri, 31 ianuarie, 21.30)

Leicester City - Chelsea (Anglia, Premier League, sambata, 1 februarie, 14.30)

Liverpool - Southampton (Anglia Premier League, sambata, 1 februarie, 17.00)

Real Madrid - Atletico Madrid (Spania, La Liga, sambata, 1 februarie, 17.00)

Glasgow Rangers - Aberdeen FC (Scotia, Scottish Premier League, sambata, 1 februarie, 17.00)

PSG - Montpellier (Franta, Ligue 1, sambata, 1 februarie, 18.30)

Trabzonspor - Fenerbahce (Turcia, Super Lig, sambata, 1 februarie, 19.00)

Manchester United - Wolverhampton (Anglia, Premier League, sambata, 1 februarie, 19.30)

RB Leipzig - Borussia Monchengladbach (Germania, Bundesliga, sambata, 1 februarie, 19.30)

Juventus - Fiorentina (Italia, Serie A, duminica, 2 februarie, 13.30)

Club Brugge - Royal Antwerp (Belgia, Pro League, duminica, 2 februarie, 15.30)

Athletic Bilbao - Getafe (Spania, la Liga, duminica, 2 februarie, 17.00)

FC Basel - FC Sankt Gallen (Elvetia, Super League, duminica, 2 februarie, 17.00)

Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven (Olanda, Eredivisie, duminica, 2 februarie, 17.45)

Tottenham - Manchester City (Anglia, Premier League, duminica, 2 februarie, 18.30)

Panathinaikos Atena - PAOK Salonic (Grecia, Super League, duminica, 2 februarie, 19.30)

Sporting Braga - Sporting Lisabona (Portugalia, Liga Sagres, duminica, 2 februarie, 19.30)

Udinese - Inter Milano (Italia, Serie A, duminica, 2 februarie, 21.45)

FC Barcelona - Levante (Spania, La Liga, duminica, 2 februarie, 22.00)

Bordeaux - Ol. Marseille (Franta, Ligue 1, duminica, 2 februarie, 22.00)