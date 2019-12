Guardiola se intoarce pe Bernabeu! Duel de foc intre Manchester City si Real Madrid in Champions League! Cum arata cifrele finalei din optimi

Mancheter City se va duela cu Real Madrid in optimile de finala ale Ligii Campionilor.

Pep Guardiola se va intalni in optimile Champions League cu una dintre victimele sale favorite, Real Madrid. Tehnicianul "cetatenilor" a intalnit-o pe Real de 17 ori pana in prezent.

Guardiola a reusit sa o invinga pe Real Madrid de 9 ori, de 4 ori a remizat si de 4 ori a fost invins. Cele mai multe partide cu madrilenii le-a disputat in vremea in care o antrena pe Barcelona, 15 partide, in care a fost invins doar de doua ori, la un singur gol diferenta. Printre cele mai aspre corectii pe care le-a aplicat antrenorul celor de la Real se regasesc un 6-2 pe Santiago Bernabeu, pe 2 mai 2009 si un 5-0 pe Camp nou, pe 29 noiembrie 2010.

Din postura de antrenor al lui Bayern Munchen, Guardiola a intalnit-o pe Real in semifinalele Ligii Campionilor din sezonul 2013/2014, cand a fost invins in dubla mansa, cu 1-0 la Madrid si cu 4-0 pe Alianz Arena.

De partea cealalta, pe banca madrilenilor se afla Zinedine Zidane, specialistul Champions League. Zidane este primul antrenor din istoria competitiei care reuseste performanta de a castiga competitia trei ani consecutiv, in sezoanele 2015/2016, 2016/2017 si 2017/2018.

Cei doi sunt, fara dubii, doi dintre cei mai mari manageri pe care i-a avut fotbalul si vor fi fata in fata la prima confruntare.

Manchester City nu sta foarte bine in campionat, fiind la 14 puncte distanta de liderul Liverpool si Guardiola va face orice pentru un succes in Champions League, competitie in care nu s-a mai impus din vremea in care o antrena pe Barcelona. Pep reusea sa castige ravnitul trofeu alaturi de catalani in sezoanele 2008/2009 si 2010/2011.

Real Madrid se lupta cot la cot cu Barcelona in acest sezon din La Liga, ambele echipe avand 35 de puncte inaintea celebrului El Clasico, care se va juca miercuri, 18 decembrie, ora 21:00.

Manchester City si Real Madrid s-au mai confruntat de patru ori pana in prezent. Real Madrid s-a impus de doua ori si de doua ori meciul s-a terminat egal.

In sezonul 2012/2013, Real Madrid reusea sa o intoarca pe City de doua ori, de la 0-1 si de la 1-2, castigand cu golul marcat in minutul 90 de Cristiano Ronaldo.