GLUMA secolului pentru cei de la Manchester City! Real Sociedad a anuntat ca si-au trimis pustiul minune sub comanda lui Guardiola, insa totul a fost o farsa

Real Sociedad a facut un anunt surprinzator, insa totul a fost o farsa.

Jucatorul celor de la Sociedad, Martin Odegaard (21 de ani), va evolua pana la finalul acestui sezon la Manchester City. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al celor de la Real Sociedad, iar jucatorul va veni sub comanda lui Guardiola. Acesta apartine de Real Madrid, insa a fost imprumutat la Sociedad, insa clubul din Tara Bascilor a decis sa il imprumute la Manchester City pana la finalul sezonului. Asa se arata in comunicatul emis de cei de la Sociedad, insa totul a fost gluma in cele din urma.