20 de meciuri de urmarit in Europa in acest weekend. Arsenal - Manchester City si Valencia - Real Madrid, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa, cu derby-uri in Spania, Italia, Germania, Italia, Franta sau Olanda. O parte din campionatele din Estul Europei au luat pauza sau au amanat aceasta etapa din cauza conditiilor meteo nefavorabile, in timp ce ligile, care se desfasoara in formatul primavara - toamna, s-au incheiat deja, cum e cazul Suediei si Norvegiei, unde Djurgarden si Molde s-au incununat campioane.

Bayern Munchen - Werder Bremen (Germania, Bundesliga, sambata, 14 decembrie, 16.30)

Real Sociedad - FC Barcelona (Spania, La Liga, sambata, 14 decembrie, 17.00)

Zorya Luhansk - Sahtior Donetk (Ucraina, Premyer Liha, sambata, 14 decembrie, 17.00)

Napoli - Parma (Italia, Serie A, sambata, 14 decembrie, 19.00)

Wolverhampton - Tottenham (Anglia, Premier League, sambata, 14 decembrie, 19.30)

Benfica - Famalicao (Portugalia, Liga Sagres, sambata, 14 decembrie, 20.00)

Motherwell - Rangers (Scotia, Scottish Premier League, duminica, 15 decembrie, 14.00)

Standard Liege - Anderlecht (Belgia, Pro League, duminica, 15 decembrie, 15.30)

Feyenoord - PSV Eindhoven (Olanda, Eredivisie, duminica, 15 decembrie, 15.30)

Sivasspor - Fenerbahce (Turcia, Super Lig, duminica, 15 decembrie, 15.30)

Manchester United - Everton (Anglia, Premier League, duminica, 15 decembrie, 16.00)

Wolfsburg - Borussia Monchengladbach (Germania, Bundesliga, duminica, 15 decembrie, 16.30)

AZ Alkmaar - Ajax Amsterdam (Olanda, Eredivisie, duminica, 15 decembrie, 17.45)

Ol. Lyon - Rennes (Franta, Ligue 1, duminica, 15 decembrie, 18.00)

Arsenal - Manchester City (Anglia, Premier League, duminica, 15 decembrie, 18.30)

Schalke 04 - Frankfurt (Germania, Bundesliga, duminica, 15 decembrie, 19.00)

FC Sevilla - Villarreal (Spania, La Liga, duminica, 15 decembrie, 19.30)

Fiorentina - Inter Milano (Italia, Serie A, duminica, 15 decembrie, 21.45)

Valencia - Real Madrid (Spania, La Liga, duminica, 15 decembrie, 22.00)

Saint-Etienne - PSG (Franta, Ligue 1, duminica, 15 decembrie, 22.00)