ACUM LIVE: Manchester United - Manchester City 1-3 | Rashford reduce din diferenta, dupa o prima repriza de cosmar a "diavolilor" | Gol SUPERB reusit de Bernardo Silva

Din articol Golul marcat de Bernardo Silva

Derby-ul orasului Manchester se joaca in Cupa Ligii Angliei.

Manchester United - Manchester City 1-3

UPDATE: Rashford reduce din diferenta in minutul 70. Greenwood i-a oferit o pasa buna in interiorul careului si Rashford a finalizat cu un sut la coltul lung.

#MUNMCI It's United 1 City 3 Goal by Marcus Rashford pic.twitter.com/MiECHcFThU — Topeorekoya2003 (@topeorekoya2003) January 7, 2020

"Diavolii" au inceput groaznic partida si Bernardo Silva a deschis scorul in minutul 17 cu un sut superb din afara careului. In minutul 33, acelasi Bernardo Silva i-a oferit o pasa excelenta lui Mahrez, care a ramas singur cu portarul si a dublat avantajul "cetatenilor".

Bomboana de pe coliva a venit in minutul 39, cand Pereira si-a bagat mingea in propria poarta dupa o centrare in forta a lui De Bruyne :).

Echipa antrenata de Solskjaer nu a reusit sa trimita niciun sut pe spatiul portii in prima repriza si a fost dominata total.

Scorul primei reprize pe Old Traford, 3-0 pentru Manchester City.

