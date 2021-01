SOC in Premier League! Manchester United a pierdut pe teren propriu impotriva ultimei clasate si a ratat sansa de a reveni pe primul loc

Sheffield United a produs supriza acestui sezon de Premier League.

Echipa antrenata de Chris Wilder, care acumulase doar 5 puncte in precedentele 19 etape, a dat lovitura pe Old Trafford in fata echipei antrenate de Ole Gunnar Solskjaer.

Oaspetii au deschis scorul in minutul 23 prin Kean Bryan, care a inscris cu o lovitura de cap dupa un corner executat excelent de John Fleck.

Manchester United, care venea dupa victoria in fata lui Liverpool din FA Cup, a egalat in minutul 64 prin Harry Maguire dupa o centrare foarte buna a lui Alex Telles.

Baietii lui Chris Wilder au dat lovitura in minutul 74 prin Oliver Burke, care a inscris dupa o pasa a lui John Lundstream, si i-au administrat lui Manchester United prima infrangere in Premier League dupa 13 meciuri.

Echipa lui Solskjaer a ratat astfel sansa de a reveni pe primul loc in Anglia, iar Manchester City se poate chiar distanta la 4 puncte de United in cazul in care va castiga urmatorul meci, chiar impotriva lui Sheffield United.