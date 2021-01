Cum s-a descurcat Simona Halep la un quiz-fulger despre Darren Cahill: "Nu vreau sa gresesc, pentru ca s-ar supara." 

Simona Halep a fost pusa in situatia de a completa un quiz despre cariera de jucator a lui Darren Cahill.

Cunostintele Simonei Halep despre cariera de tenismen a antrenorului sau, Darren Cahill au fost testate in cel mai recent interviu oferit de numarul 2 WTA. Intr-un dialog cu moderatorii unui show creat de Australian Open, campioana en-titre de la Wimbledon s-a descurcat aproape impecabil, dar a lasat loc de amuzament in mini-quiz-ul pe care a acceptat sa il faca.

In partea finala a interviului, Simona Halep a raspuns cu brio la majoritatea intrebarilor tip trivia despre cariera de jucator a actualului sau antrenor, Darren Cahill. Una singura i-a pus probleme, Simona nefiind sigura cate titluri de simplu a castigat australianul de-a lungul carierei: "Nu vreau sa gresesc, pentru ca atunci s-ar supara. Puteti sa imi dati un indiciu?" a intrebat Simona, amuzandu-se de situatie.

"Darren mi-a spus ca am voie sa fac orice pe teren, dar pentru fiecare comentariu negativ trebuie sa platesc 200 de dolari. Si am zis ca sunt de acord, iar pentru prima oara m-am simtit cu adevarat libera pe teren. Chiar daca a trebuit sa platesc, m-am simtit foarte bine," si-a povestit Simona Halep experienta traita la Australian Open 2020, cand a platit 200 de dolari pentru salvarea celor afectati de incendiile din Australia, in urma fiecarei iesiri nervoase pe teren.

Simona Halep a ajuns pana in semifinalele turneului de la Australian Open in 2020, faza competitionala in care a fost eliminata de catre spanioloaica Garbine Muguruza, dupa un meci strans, incheiat 7-6, 7-5. In 2018, Halep a fost prezenta in ultimul act la Melbourne, dar a pierdut dramatic in trei seturi in favoarea danezei Caroline Wozniacki.