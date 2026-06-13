Ruben Amorim semnează cu un „balaur” din Serie A!

După experiența nereușită de la Manchester United, tehnicianul portughez a devenit principalul favorit pentru preluarea lui AC Milan.

Potrivit presei din Italia, conducerea „rossonerilor” a avut o nouă rundă de discuții cu Amorim, iar întâlnirea s-a dovedit decisivă.

Clubul de pe San Siro i-ar fi propus un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Ruben Amorim semnează cu AC Milan

Astfel, portughezul a trecut în fața celorlalți candidați aflați pe lista lui AC Milan. Oliver Glasner, considerat până recent favorit, a pierdut teren în ultimele zile, în timp ce Matthias Jaissle reprezintă o variantă complicată din punct de vedere financiar, deoarece Al-Ahli solicită o compensație importantă pentru a-l lăsa să plece.