Ruben Amorim semnează cu un „balaur” din Serie A!

Ruben Amorim semnează cu un „balaur” din Serie A! Serie A
SPORT.RO
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Ruben Amorim este tot mai aproape de o revenire spectaculoasă în prim-planul fotbalului european. 

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Ruben AmorimManchester United
Din articol

După experiența nereușită de la Manchester United, tehnicianul portughez a devenit principalul favorit pentru preluarea lui AC Milan.

Potrivit presei din Italia, conducerea „rossonerilor” a avut o nouă rundă de discuții cu Amorim, iar întâlnirea s-a dovedit decisivă.

Clubul de pe San Siro i-ar fi propus un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Ruben Amorim semnează cu AC Milan

Astfel, portughezul a trecut în fața celorlalți candidați aflați pe lista lui AC Milan. Oliver Glasner, considerat până recent favorit, a pierdut teren în ultimele zile, în timp ce Matthias Jaissle reprezintă o variantă complicată din punct de vedere financiar, deoarece Al-Ahli solicită o compensație importantă pentru a-l lăsa să plece.

Pentru tehnicianul portughez ar fi o oportunitate uriașă de a-și relansa cariera după despărțirea de Manchester United. Amorim este liber de contract din ianuarie și a părăsit Old Trafford cu 25 victorii, 15 remize și 23 de înfrângeri, cu o medie de 1,43 puncte câștigate pe meci.

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