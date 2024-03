După doar 25 de minute, Arsenal deja conducea cu 4-0 în urma golurilor lui Martin Odegaard (5'), Jayden Bogle (13' - penalty), Gabriel Martinelli (15') și Kai Havertz (25'). Până la pauză a înscris și Declan Rice, iar scorul a ajuns la 5-0!

Mai mulți fani ai lui Sheffield United prezenți pe Bramall Lane au fost surprinși părăsind stadionul imediat după golul de 3-0 al lui Arsenal, în minutul 17.

Tot în minutul 17, Chris Wilder, antrenorul lui Sheffield, a decis să facă o schimbare. Mijlocașul Oliver Norwood a fost scos de pe teren și înlocuit de Ben Osborn.

"Este cel mai dezechilibrat meci de fotbal pe care l-am văzut vreodată", a scris Jason Burt, jurnalist la The Telegraph, pe Twitter.

Some Sheffield United fans have seen enough and are heading for the exits ALREADY ????#SHUARS | More on @MailSport ???? pic.twitter.com/YLnAqjFAj8