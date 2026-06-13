Ioan Ovidiu Sabău l-a înlocuit pe Flavius Stoican la Farul și este pregătit de o nouă provocare în cariera de antrenor.

„Marinarii” au avut emoții serioase la finalul acestui sezon și s-au salvat de la retrogradare după ce s-au impus cu 4-2 la loviturile de departajare în fața Chindiei Târgoviște (4-4 la general).

Întăriri din Franța pentru Ovidiu Sabău

Farul a rezolvat mutarea lui Eddy Sylvestre de la Dunkerque din liga a doua din Franța. Mijlocașul ofensiv vine după un sezon bun la echipa care a terminat pe locul 10 în Ligue 2.

Eddy Sylvestre a reușit patru pase decisive în 18 partide jucate pentru Dunkerque, care i-a anunțat plecarea.

„Drum bun, Eddy! După un sezon sub culorile mării, Eddy Sylvestre pornește spre o nouă provocare la Farul Constanța. Îți mulțumim pentru implicarea și spiritul arătate în perioada petrecută la Dunkerque și îți dorim mult succes în această nouă aventură.”, a scris Dunkerque.

Mijlocașul francez s-a format la academiile lui Marseille și Nice, apoi a evoluat pe rând pentru Nice, Auxerre, Standard Liege, Pau FC, Grenoble și Dunkerque.

250.000 de euro este cota lui Eddy Sylvestre, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.