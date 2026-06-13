Olympiakos s-a impus în fața rivalei Panathinaikos, scor 89-85, în al cincilea meci al finalei. Prin acest rezultat, echipa a cucerit titlul intern, adăugându-l trofeului Euroligii câștigat în urmă cu trei săptămâni. Victoria a fost însă umbrită de episoadele violente derulate între jucători, imediat după ultimul fluier.

Tensiunile au escaladat inițial spre finalul sfertului al treilea. Kendrick Nunn i-a reproșat o simulare lui Sasha Vezenkov, moment în care Tyrique Jones a intervenit prompt pentru a-și susține colegul. Nunn și Jones s-au împins, s-au lovit cap în cap, după care baschetbalistul lui Olympiakos și-a strâns adversarul de gât și l-a împins. Arbitrii au luat decizia de a-i elimina pe amândoi, dar spiritele erau departe de a se calma.