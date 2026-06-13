VIDEO Haos în Grecia după meciul de titlu dintre Olympiakos și Panathinaikos: pumni la vestiare și intervenția poliției

Haos în Grecia după meciul de titlu dintre Olympiakos și Panathinaikos: pumni la vestiare și intervenția poliției Baschet
SPORT.RO
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Olympiakos a câștigat campionatul de baschet al Greciei, dar succesul a fost umbrit de o bătaie între vedetele echipei. Tyrique Jones și Kendrick Nunn și-au împărțit pumni la vestiare, fiind despărțiți de polițiști.

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Olympiakos s-a impus în fața rivalei Panathinaikos, scor 89-85, în al cincilea meci al finalei. Prin acest rezultat, echipa a cucerit titlul intern, adăugându-l trofeului Euroligii câștigat în urmă cu trei săptămâni. Victoria a fost însă umbrită de episoadele violente derulate între jucători, imediat după ultimul fluier.

Tensiunile au escaladat inițial spre finalul sfertului al treilea. Kendrick Nunn i-a reproșat o simulare lui Sasha Vezenkov, moment în care Tyrique Jones a intervenit prompt pentru a-și susține colegul. Nunn și Jones s-au împins, s-au lovit cap în cap, după care baschetbalistul lui Olympiakos și-a strâns adversarul de gât și l-a împins. Arbitrii au luat decizia de a-i elimina pe amândoi, dar spiritele erau departe de a se calma.

Bătaie și intervenția forțelor de ordine în zona cabinelor

După încheierea partidei, altercația a reînceput pe culoarul de la vestiare. Totul a pornit de la un schimb dur de replici, degenerând rapid. Pivotul lui Olympiakos i-a aplicat un pumn americanului din tabăra adversă, potrivit sportal.gr. A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a opri escaladarea conflictului, ambii sportivi fiind extrem de greu de stăpânit.

Antrenorul formației Panathinaikos, Ergin Ataman, a răbufnit la finalul meciului: „Tyrique Jones a venit în vestiar și l-a lovit pe Kendrick Nunn. Ce fel de lucruri sunt astea? Asta e baschetul grecesc? Ceea ce face Tyrique Jones este o rușine totală!”.

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