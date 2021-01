Lista interminabila cu posibilii inlocuitori ai lui Zinedine Zidane pe banca lui Real Madrid! Ce optiuni are Perez 

Real Madrid nu trece prin cele mai bune momente de forma, iar inlocuirea lui Zidane pare o optiune pe care Perez o ia in calcul.

Eliminata din Cupa Spaniei de o echipa din Liga 3, Real Madrid se chinuie si in campionat, acolo unde este pe locul doi, la 7 puncte distanta de liderul Atletico, iar in Champions League le-a dat emotii serioase fanilor dupa meciurile extrem de slabe facute.

Zidane are contract cu madrilenii pana in iunie 2022, insa, din cauza sezonului extrem de controversat, viitorul sau este in aer. Oficialii intentioneaza sa astepte finalul sezonului pentru a lua o decizie finala in privinta antrenorului care a adus 11 trofee la club, dintre care trei Champions League.

Cu toate astea, lista posibililor inlocuitori ai sai continua sa creasca. Principalul favorit era Pochettino, insa plecarea la PSG l-a scos din calcul. Astfel, principalele nume care au aparut sunt Allegri si Nagelsmann, insa lor li se alatura Low, Sarri, Laurent Blanc si Arsene Wenger.

In calcul sunt luati si Raul, dar si Guti, fosti jucatori ai madrilenilor.