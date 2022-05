Echipa cu mai multe Ligi ale Campionilor decât titluri în campionat este la un meci de promovarea în Premier League

Finala play-off-ului de promovare în Premier League se va disputa pe 29 mai, pe stadionul ”Wembley”, între Nottingham Forest și Huddersfield Town.

În semifinale, Huddersfield a trecut de Luton, 1-1 și 1-0, în timp ce Nottingham a eliminat-o pe Sheffield United la loviturile de departajare, 3-2, după 2-1 în deplasare și 1-2 acasă.

Nottingham Forest, echipă cu un singur titlu în Anglia (în 1978), are în schimb 2 Ligi ale Campionilor (pe atunci, Cupa Campionilor Europeni), câștigate în 1979 și 1980.

În acest sezon, echipa Under 19 a ”pădurarilor” a disputat finala FA Youth Cup, pierdută cu 1-3 în fața lui Manchester United.

11,004 days since Forest last played at Wembley.

1533 competitive games since Forest last played at Wembley.

Over 30 years since Forest last played at Wembley.

