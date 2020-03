Roman Abramovici ii cazeaza pe banii lui pe medicii care se lupta cu coronavirusul

Patronul lui Chelsea a luat hotararea ca medicii sa primesca cazare gratuita la hotelul de langa stadionului Stamford Bridge.

Clubul londonez a hotarat, la sugestia patronului sau, sa mute toti clientii din Millenium Hotel, care se gaseste foarte aproape de stadionul echipei, pentru a le face loc catorva sute de medici si asistente medicale din cadrul National Health Service (NHS). Personalul medical, care in aceste zile depune eforturi mari sa limiteze raspandirea epidemiei de coronavirus si sa ofere ingrijire medicala de urgenta celor mai grav afectati, nu va mai trebui sa faca naveta spre locuintele lor si vor putea sa isi protejeze familiile in cazul in care vor fi la randul lor infectati cu contagiosul virus. Patronul lui Chelsea, miliardarul Roman Abramovici, a pus la dispozitia NHS cladirea si angajatii, iar toate cheltuielile vor fi suportate de el pentru urmatoarele doua luni, urmand ca perioada sa fie marita, daca nu se va reusi stingerea epidemiei. De aceasta facilitate vor beneficia angajatii din sistemul medical care lucreaza in spitalele din Nord-Vestul Londrei.

In acest weekend, Chelsea ar fi urmat sa joace cu Leicester, in sferturile de finala ale FA Cup, dar toate evenimentele sportive din Anglia au fost amanate. Pana ieri, in Marea Britanie fusesera descoperite 1.950 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus si 71 de decese, cele mai multe cazuri fiind constatate in zona Londrei, unde 480 de persoane au fost testate pozitiv pentru Covid -19.