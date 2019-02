Abramovici poate opri in ULTIMA secunda transferul de 150 de milioane! Hazard a cerut antrenor nou la Chelsea. Transfer GALACTIC: ce nume URIAS ar putea veni pe banca

Eden Hazard ar putea fi intors din drumul spre Real Madrid in ultimul moment!

The Sun scrie ca Hazard asteapta o decizie din partea lui Abramovici in privinta bancii tehnice pentru a-si hotari viitorul. O eventuala venire a lui Zinedine Zidane pe Stamford Bridge l-ar convinge sa ramana in Premier League. Hazard e un mare fan al lui Zizou, pe care l-a avut idol in copilarie. Acum, belgianul le-a marturisit apropiatilor ca ar fi onorat sa lucreze cu Zidane.



Hazard are o relatie dificila cu Maurizio Sarri, la fel cum s-a intamplat si cu precedentii doi antrenori, Conte si Mourinho. Chelsea a pierdut cu 6-0 in weekend contra lui Man City, iar viitorul lui Sarri pare decis dupa cea mai dura infrangere de cand Abramovici a preluat echipa.

Hazard i-a transmis lui Florentino Perez ca ii accepta propunerea si a lasat de inteles inclusiv in interviurile pe care le-a dat ca vrea la Real, echipa pe care sustine de cand era pusti. Conform presei spaniole, Hazard la Real s-ar putea face pentru 150 de milioane de euro.