N-a cumparat NICIO loja la meciurile lui Chelsea tot sezonul! Anunt incredibil despre Abramovici

Roman Abramovici s-a suparat rau dupa problemele avute in obtinerea rezidentei britanice.

Miliardarul in varsta de 53 de ani nici macar nu si-a mai rezervat loja pe Stamford Bridge la inceputul sezonului! Rusul cheltuise in fiecare an din 2011 incoace intre 1 si 3 milioane de lire pe boxe de 5 stele pentru el si invitatii sai, insa acum n-a mai continuat traditia.



Abramovici a fost tot mai distant fata de clubul sau dupa ce autoritatile i-a pus piedici in obtinerea rezidentei. Au existat chiar zvonuri legate de o posibila cedare a clubului de catre Abramovici.