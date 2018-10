Colectia de masini din viata lui Mourinho: ce cadou i-a facut Abramovici dupa ce l-a dat afara de la Chelsea si cum arata masina care l-a bagat in spital

Mourinho si-a angajat un sofer la Manchester, pentru ca nu ii place sa conduca pe soselele din Anglia.

Inceputul in antrenorat a fost dificil pentru "The Special One". La fel a fost si la volan. Prima masina a lui Jose Mourinho a fost un Renault 5 primit la 18 ani de la tatal sau.

Honda Civic a fost prima masina pe care si-a cumparat-o Mourinho din banii lui. Insa tatal lui Mourinho nu a fost singurul care i-a cumparat o masina lui Jose.

Mourinho a avut parte si de momente neplacute la volan. Pe vremea cand era secundul lui Sir Bobby Robson la Barcelona, Mourinho a avut nevoie de internare dupa un accident suferit in timp ce conducea o Suzuki Vittara.

"Am fost chiar norocos. Mi-am rupt cateva coaste, dar nu a fost nimic foarte serios", a spus Mourinho pentru presa din Anglia.

Acesta nu a fost singurul accident cu Mourinho protagonist. In 1985, pe vremea cand evolua pentru Comercio e Industria in Liga Districtului Setubal din Portugalia, Jose a avut parte de o surpriza neplacuta. Dupa pranzul luat alaturi de echipa, in momentul in care se pregatea sa mearga spre casa, motorul masinii lui Mourinho a explodat. Jose i-a salvat viata unui coechipier dupa ce l-a tras afara din masina.

Mourinho a mai primit o masina, dar de data aceasta nu de la tatal sau. Roman Abramovic a fost cel care i-a cumparat un Ferrari Scaglietti 612 in valoare de 250.000 de dolari. Interesant este faptul ca acest cadou a venit la 5 luni dupa ce Abramovic l-a concediat pe "Mou".

Acum, Mourinho a trecut de la Renault si Suzuki Vittara la Jaguar. Antrenorul lui United este ambasadorul brandului din Marea Britanie. Mourinho si-a luat sofer personal pentru ca nu-i place sa conduca pe drumurile din Anglia.

"Nu-mi place sa conduc in Anglia. Trebuie sa fiu foarte concentrat sa pot conduce pe partea opusa a drumului. Imi place sa conduc in Portugalia, dar aici ma enerveaza sofatul. Acum am sofer personal si pot sa folosesc telefonul sau sa ma uit la un film in timp ce sunt in masina", a spus Jose Mourinho.